越通社河内——5月21日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在河内会见了柬埔寨新任驻越大使索帕拉特（Touch Sopharath）。
黎怀忠表示，越南始终优先发展与柬埔寨的团结友好关系，并对越柬关系近期取得的良好发展势头感到高兴。他同时重申，党际合作机制继续为两国关系可持续发展，致力于人民的利益指明方向。
两国各层级代表团互访频繁，有助于巩固两国领导人和人民之间的信任与友好关系，国防-安全合作紧密、稳定，双边贸易呈亮点，民间交流日益起色。
索帕拉特强调，将积极与越南外交部及各部委、地方协调，落实两党、两国高层所达成的协议，为推动两国各领域务实合作作出贡献。 索帕拉特祝贺越南近期在经济社会发展、行政机构改革方面取得的成就，相信越南将继续稳步前行，实现党的十四大提出的发展目标。
索帕拉特对黎怀忠所提出关于加强政治互信，保持高层交往和各层级接触；推动国防-安全合作，协调应对非传统安全挑战；推动两国经济互联互通、交通基础设施和边境口岸对接；推动文化、旅游合作和民间交流；举行庆祝两国建交60周年（1967.6.24-2027.6.24）纪念活动等的意见表示赞同。
借此机会，黎怀忠与柬埔寨大使就维护地区及次区域和平、稳定与合作，通过对话与和平方式解决分歧的重要性交换了观点。黎怀忠还强调推动东盟内部团结与合作，以共同应对当前全球经济、社会动荡带来的挑战的意义。（完）
推动越南与柬埔寨经济投资合作关系
4月22日，越南驻柬埔寨王国大使馆与越柬企业家协会联合举办了"2026年越柬企业对话会"。该活动旨在更新两国合作关系信息、分享企业间经验，为推动越南企业投资经营活动以及加强这两个邻国之间的经济合作关系作出贡献。