经济

越南虾业寻求全球竞争突围之路

越南目前是世界最大的虾类供应国之一，出口涵盖100多个市场，占全国水产品出口总额的40%以上。然而，面对来自其他国家的竞争压力，虾产业正面临着从价格竞争转向提升价值、技术和产业链协同的要求。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——越南目前是世界最大的虾类供应国之一，出口涵盖100多个市场，占全国水产品出口总额的40%以上。然而，面对来自其他国家的竞争压力，虾产业正面临着从价格竞争转向提升价值、技术和产业链协同的要求。

据嘉吉（Cargill）集团技术副总经理阮维和表示，越南虾的合适发展方向是聚焦于质量，而不是追求产量或低成本。目前饲料成本占生产总成本的50-60%，因此需要优化饲料转化率、实现营养来源多样化并增加使用本土原料以提高效率。

专家认为，虾产业需要一项总体战略，其中优先改善种苗遗传，培育无特定病原、抗病能力强、成活率高的虾苗，而不是仅仅关注产量。

与此同时，养殖技术应用正成为必然趋势。生物絮团技术、Eco-RAS循环水养殖系统以及物联网和人工智能的集成应用，有助于控制养殖环境、降低风险并提高生产管理效率。

越澳集团技术与商品虾副总经理程忠飞认为，当前养虾是全产业链的风险管理课题，从种苗、生物安全到环境管理和溯源。目标不仅是虾能存活并长大，还要满足市场日益提高的标准。

除了生产，深加工和品牌建设被视为提升价值的关键。虾产业需要大力投入深加工产品，打造与溯源和国际标准相结合的"越南高质量虾"品牌。

越南水产品加工与出口协会认为，越南虾的发展道路必须基于质量、深加工和高档细分市场。

据农业与环境部科技司司长阮文龙表示，投资种苗研究、掌控输入原料以及应用人工智能，将成为帮助越南虾在全球市场上提升竞争力的基础。（完）

2026年一季度越南农林水产品出口增长近6%。图自越通社

2026年一季度越南农林水产品出口增长近6%

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越通社
#越南虾业 #竞争突围 #虾类供应国 越南
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