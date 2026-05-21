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BSR加快E10汽油供应 每月达10万立方米

越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）旗下越南炼油与石化总公司（BSR）表示，2026年5月及未来数月，该公司将每月生产并供应8万至10万立方米E10RON95生物汽油，以满足市场对E10汽油的需求。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）旗下越南炼油与石化总公司（BSR）表示，2026年5月及未来数月，该公司将每月生产并供应8万至10万立方米E10RON95生物汽油，以满足市场对E10汽油的需求。

据榕橘炼油厂副厂长黎海俊表示，该厂正以最优功率运行，生产各类成品油，其中包括用于与燃料乙醇混合以生产E10RON95汽油的RON95汽油。

为做好自6月1日起全国范围内使用E10汽油的部署准备工作，BSR对全部仓库、储罐、混合基础设施及销售系统进行了核查，以提升海运供应能力。

与此同时，榕橘生物燃料厂目前正在以75-80%的功率稳定运行，预计6月份将提升至约90%，并在接下来的各月朝着满负荷运行迈进。来自该厂的乙醇原料与BSR的混合系统和炼油基础设施直接对接，形成了生物燃料生产中同步的价值链。

在这一价值链中，中部油气生物燃料股份公司（BSR-BF）负责提供乙醇，而BSR负责接收并与基础汽油混合，生产出符合标准的E10汽油，然后推向市场。

BSR目前拥有基础汽油生产系统、大容量储罐、混合基础设施、实验室及同步的质量控制体系，以及大规模的产品出口码头。这被视为助力企业保障E10生物汽油稳定供应和质量的有利条件。

此前，5月20日，BSR成功通过海运向清礼进出口贸易总公司销售了首批1.2万立方米的E10生物汽油。

黎海俊表示，扩大通过海运渠道销售E10汽油，不仅有助于提升产品销量，也体现了BSR对环保型生物燃料转型趋势的快速适应能力。目前，榕橘炼油厂充分保障基础汽油供应、储罐系统、调配设施及销售系统，可随时提高E10汽油对市场的供应能力。（完）

越通社
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