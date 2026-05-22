一周要闻：E10生物汽油自6月1日起将在全国范围内正式上市

听众们，欢迎收听越南通讯社中文播客栏目。
在今天的节目里，让我们一起回顾一周要闻。本周的热点新闻包括:
越南与新西兰力争实现30亿美元贸易额
惠誉积极评价越南经济基础
E10生物汽油自6月1日起将在全国范围内正式上市
胡志明市首次跻身全球新创生态系统百强行列
自2027年：35岁前生育两孩妇女可获最低200万越盾补助
自2026年6月1日起，E10生物汽油将在全国范围内正式上架销售。这被视为越南能源转型战略中的关键一步，旨在减少对化石燃料的依赖，并促进环保燃料在越南的使用。
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听众们，欢迎收听越南通讯社中文播客栏目。
在今天的节目里，让我们一起回顾一周要闻。本周的热点新闻包括:
越南与新西兰力争实现30亿美元贸易额
惠誉积极评价越南经济基础
E10生物汽油自6月1日起将在全国范围内正式上市
胡志明市首次跻身全球新创生态系统百强行列
自2027年：35岁前生育两孩妇女可获最低200万越盾补助
在国家发展的历史进程中，全民族大团结的力量始终是重要基础，是越南战胜困难、把握机遇、稳步迈向新时代的内生动力。
本期播客将带您走进泰国首都曼谷，了解这座城市推动绿色转型的实践故事。从城市绿地改造、河渠生态复兴到发展清洁交通，曼谷的探索正为越南各地城市迈向可持续发展提供诸多有益启示。
听众们！在充满变动的现代生活中，传统价值观始终是将人们与根源紧密联系的纽带。“饮水思源”的道德理念——作为民族文化的重要基石依然被一代又一代传承下去。值此清明节之际，请各位聆听关于在当今生活中坚守孝道的故事。
您是否曾思考，在数字时代，数百年历史的文化价值将如何得以延续？当民间曲调逐渐随时间淡去，当历史遗迹面临损毁风险，科技能否成为连接文化遗产与当代年轻人的“桥梁”？在本期播客中，我们将共同探讨，数字化转型如何成为推动越南文化遗产保护与传播的重要引擎。
本周，越南建设部与中国商务部国际经济合作事务局举行工作会议，就铁路领域援助发展项目进行交流。
在每个国家的发展进程中，总有一些点燃民族梦想的关键时刻。对越南而言，这一历史性瞬间出现在1980年——宇航员范遵飞向太空，承载着民族的自豪，开启了通往宇宙的全新征程。
历经40余年发展，随着越南航天中心的建成，越南人探索宇宙的梦想不断孕育，并正逐步走向现实。
本周，越南外交部长黎怀忠、国防部长潘文江大将、公安部长梁三光大将同中国外交部长王毅，国防部长董军，公安部长王小洪在河内共同主持了越中外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次部长级会议。
近日，富国岛被著名旅游杂志《DestinAsian》在其读者选择奖评选中，表彰为2026年亚洲十大最美海岛之一。富国岛不仅是越南的唯一代表，更给人留下了深刻印象，它跃升至亚军位置，连续三年延续了令人瞩目的排名上升势头。
在建设与完善越南社会主义法治国家的进程中，宪法始终处于基础性地位，确立法律秩序框架，并为国家在不同历史阶段的发展指明方向。每一次宪法的颁布或修订不仅标志着体制机制的重要转型，也体现了民族在新形势下的战略视野、政治担当与发展愿景。在今天的播客节目里，请跟我们一起谈一谈越南宪法的主要特点及其所扮演的重要作用。
因中东地区空域中断，本周卡塔尔航空、阿提哈德航空、阿联酋航空等运营越南至中东航线的多家航司调整了运营计划。
本周，越南政府总理、国家科技、改革创新与数字化转型指导委员会主任范明政在该委员会会议上，同意将"实现数字经济突破——以数据经济和人工智能为更可持续、更智慧的新发展支柱"作为2026年工作主题。
春节来临之际，越南大地处处洋溢着喜庆祥和的气氛。从北到南，家家户户张灯结彩，摆五果盘、准备粽子和传统年菜。街头巷尾花市热闹非凡，金橘、桃花、梅花竞相绽放，人们在欢声笑语中迎接新一年的到来。
凭借独立自主和扩大国际合作的外交政策，越南不仅提升了在东盟的影响力，也为联合国、亚太经合组织及其他国际机制作出了重要贡献。2025年的越南外交已成为推动国家发展、与各国建立平等互利合作伙伴关系，并在错综复杂的区域和全球背景下维护国家利益的坚实基础。
据越南农业与环境部下属的越南国家卫生与植物检疫措施通报和咨询办公室的消息，该机构近日收到中国海关总署2025年第219号通知，涉及《外国企业向中国出口农产品申报管理规定》。
本周，越共中央政治局委员、外交部长、苏林总书记特使黎怀忠访问中国，通报越共十四大成果。中共中央总书记、国家主席习近平在会见中祝贺越共十四大成功，并表示愿同越方保持战略沟通，遵循“十六字”方针和“四好”精神，推动中越全面战略合作伙伴关系和命运共同体发展。
听众们！越南共产党第十四次全国代表大会已经圆满闭幕，不仅在国内留下了深刻印象，也引起了国际社会的广泛关注。在今天的播客节目里，请跟我们一起回顾国际友人对越共十四大的意义及其成果所作出的评价。
越南卫生部疾病防控局向31个省、市卫生厅局等下发紧急文件，要求加强尼帕病毒疫情防控。
越南共产党第十四次全国代表大会：齐心协力落实至2030年国家发展目标
东盟与中日韩宏观经济研究办公室预测越南2026年领跑东盟+3增长
广宁省发现一座约2000年前大型砖墓
越游航空公司新增胡志明市至荣市航线 服务春节出行高峰
越南U23不敌中国无缘决赛 将全力争夺亚洲杯季军
越南米粉、水上木偶戏正式启动申报联合国教科文组织非物质文化遗产，多个地方非遗项目新晋国家级名录，沙坝更成为2025年亚洲旅游增长最快目的地之一。
本周，越南共产党第十四次全国代表大会筹备工作进入最后阶段。大会定于2026年1月19日至25日在河内举行，本着“团结—民主—纪律—突破—发展”的方针，届时将有1586名党员代表出席。