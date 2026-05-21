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越南外交部长黎怀忠会见驻越非洲国家使节代表团

5月21日，越南外交部长黎怀忠在外交部总部会见了驻越非洲国家使节代表团。值此非洲解放日63周年（1963.5.25-2026.5.25）之际，黎怀忠向非洲各国政府和人民以及正在越南生活、工作的非洲侨民致以热烈祝贺。

会见现场。图自越通社
会见现场。图自越通社

越通社河内——5月21日，越南外交部长黎怀忠在外交部总部会见了驻越非洲国家使节代表团。值此非洲解放日63周年（1963.5.25-2026.5.25）之际，黎怀忠向非洲各国政府和人民以及正在越南生活、工作的非洲侨民致以热烈祝贺。

黎怀忠回顾了胡志明主席与非洲政治活动家共同发起反帝国主义运动的历史，并强调这一历史纽带为越南与非洲各国之间的特殊团结奠定了坚实基础，使双方从争取民族独立以来直至今日始终相互团结、相互支持。

黎怀忠高度评价非洲大陆的潜力、地位以及团结统一精神，强调双方需要增强互信与相互了解，为非洲与越南的关系奠定基础。他建议共同采取具体措施，以加强双方在经济、贸易、投资、旅游、能源、粮食、医疗、非传统安全领域以及多边事务中的实质性合作。黎怀忠建议双方共同探讨并找到有效的合作机制，包括双边和三边机制，以分享合作经验和倡议。

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越南外交部长黎怀忠与驻越非洲国家使节代表团合影。图自越通社

摩洛哥大使、驻越非洲国家使节代表团团长贾马莱·舒艾比感谢黎怀忠部长的热情接待，祝贺越南成功举办党的十四大、第十六次国会代表和各级人民议会代表选举，对越南经济社会发展成就以及日益提高的国际地位表示高度赞赏。

各位驻越非洲国家大使表示，非洲国家高度评价越南的发展能力，将越南视为可信赖的伙伴和发展榜样，希望进一步扩大双方在粮食安全、卫生、矿产加工、能力建设、教育培训和旅游等领域的合作。各位大使赞同黎怀忠关于建立有效合作机制的意见，建议双方完善法律框架和合作行动计划，并建立配套评估机制，为经贸往来和民间交流创造便利条件。

黎怀忠高度评价驻越非洲国家大使团提出的建议，特别是关于推动自由贸易协定谈判、在越南成立非洲工商联合会以及加强非盟与东盟合作等建议，希望非洲国家驻越大使和代办加强同越南外交部有关单位的协调沟通，定期就合作方向交换意见。（完）

越通社
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