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胡志明主席诞辰136周年：胡伯伯是希腊共产党人的灵感源泉

据越通社驻欧洲记者报道，5月19日，越南驻希腊大使馆隆重举行胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19-2026.5.19）纪念活动。

越南驻希腊大使范氏秋香发表讲话。图自越南驻希腊大使馆
越南驻希腊大使范氏秋香发表讲话。图自越南驻希腊大使馆

越通社河内——据越通社驻欧洲记者报道，5月19日，越南驻希腊大使馆隆重举行胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19-2026.5.19）纪念活动。

越南驻希腊大使范氏秋香在开幕致辞中强调，胡志明主席是越南党和人民的天才领袖，是越南革命的伟大导师，是民族解放英雄和世界文化名人。胡志明主席是纯粹的爱国主义与无产阶级国际主义巧妙结合的美好象征。他老人家留下的遗产不仅是民族独立，更是一座思想、道德、文化、高尚作风的宝库，是自强意志气魄的象征。

希腊共产党中央委员会国际关系部部长尼科斯•塞雷塔基斯（Seretakis Nikos）发表讲话时，表达了对胡志明主席的敬仰，并高度评价了胡志明主席在探寻救国救民之路、领导越南人民走向抗战胜利和保卫祖国事业中的重要作用。在国际友人心中，胡志明主席还是一位无产阶级国际主义者、天才外交家，重视与各国共产党的关系，并致力于发展无产阶级国际主义。

尼科斯•塞雷塔基斯重申，胡伯伯是一位杰出的文化家，他在遭受严酷监禁的条件下创作了许多诗歌作品，如《狱中日记》诗集。该诗集中的一些作品已被德国著名作曲家汉斯·维尔纳·亨策（Hans Werner Henze）谱曲，并在欧洲一些国家和希腊演出。

古巴驻希腊大使阿拉米斯·富恩特·赫尔南德斯（Aramis Fuente Hernandez）在座谈会上发言时强调了胡志明主席不仅在越南而且在国际上的重要地位，与世界被压迫民族的解放事业紧密相连。古巴大使还提到了胡志明主席与菲德尔·卡斯特罗主席之间的美好感情，以及越南与古巴之间的紧密情谊。

多年来，越南驻希腊大使馆与当地政府配合举办多项推崇胡志明主席的活动，以便希腊和国际朋友更深入了解他老人家思想及其对民族解放事业的重大贡献。 2025年，在希腊越南电影周框架内，越南驻希腊大使馆与新星电影院协调举办胡志明主席电影日，同时推出了《胡志明传》希腊文版新书。目前，关于胡伯伯的第二本书正在翻译中。此外，越南大使馆正在与埃德萨市协商关于在城市图书馆设立胡伯伯塑像的事宜。预计今年6月，胡志明主席遗迹区与越南驻希腊大使馆及希腊合作伙伴将联合举办关于胡志明主席的展览会。（完）

越南驻香港总领事黎德幸同越南驻香港各机构代表在大馆敬献鲜花缅怀胡志明主席。图自越通社

胡志明主席诞辰136周年：中国香港的“红色地址”激发民族自豪感

值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）和胡伯伯出国寻求救国之路115周年（1911年6月5日—2026年6月5日）之际，5月19日，越南驻中国香港总领事馆在大馆隆重举行献花仪式，缅怀胡志明主席。大馆是与胡志明主席革命活动历程，特别是越南共产党成立事件以及30年代初胡伯伯在香港被捕监禁事件紧密相关的“红色地址”。

越通社
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