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富寿省为560多名少数民族学生开展心理健康筛查

富寿省新和坊和平医疗中心与永福精神病医院及和平民族寄宿制高中近日联合举办了一次宣传及心理健康筛查会议，为该校超过560名学生提供服务。

和平寄宿制高中学校的学生们参加心理健康筛查会议。图自越通社
和平寄宿制高中学校的学生们参加心理健康筛查会议。图自越通社

越通社富寿省——富寿省新和坊和平医疗中心与永福精神病医院及和平民族寄宿制高中近日联合举办了一次宣传及心理健康筛查会议，为该校超过560名学生提供服务。

在会上，和平民族寄宿制高中校长陶俊山强调，在学习压力、社交媒体以及心理生理变化日益对学生产生强烈影响的背景下，对学生进行心理健康筛查具有非常重要的意义。

据陶俊山老师介绍，此项活动有助于及早发现如紧张、焦虑、抑郁、校园暴力或自卑、孤僻等心理不稳定迹象，以便及时采取干预措施。当得到适当的关注时，学生将拥有一个安全、积极、身心全面发展的学习环境。学校也更容易与家庭及心理专家协调，为学生提供咨询和陪伴。

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和平民族寄宿制高中校长陶俊山。图自越通社

此次宣传活动以“如何发现校园常见心理健康障碍”为主题，旨在为学生装备知识和技能，以便在他们面临学业压力和青春期心理生理变化的背景下，能够及早识别心理健康障碍。

和平医疗中心副主任张如显强调，为学生们装备早期识别心理障碍的知识和技能，不仅有助于保护他们的精神健康，也为建设安全、友善、幸福的校园环境做出贡献。

在宣传会上，永福精神病医院的专家分享了学生常见心理障碍迹象的知识。通过直接交流环节，许多学生勇敢地分享了自己面临的压力和焦虑，并得到了专科医生的咨询。

本次活动的亮点是在医生和医护人员指导下进行的心理筛查测试环节。这项活动帮助学校和专家们获得更多依据，以早期识别风险，从而为每个学生个案及时提出咨询和干预方案。

该活动是富寿省卫生厅关于在社区开展精神卫生保健计划的具体实施步骤之一；同时也体现了卫生部门及学校对学生，特别是辖区内民族寄宿制学生精神卫生保健工作的关怀。

通过跨部门协调合作，各参与单位希望为建设安全、友善的校园环境贡献力量，并在未来将校园心理健康保健模式推广到更多学校。（完）

越通社
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