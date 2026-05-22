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23名运营盗播网站、发布赌球广告的嫌疑人被起诉

5月21日晚，兴安省公安厅通报称，已对23名运营非法足球直播网站如CakhiaTV、Rakhoi.TV，以发布赌球广告并组织赌博活动的嫌疑人作出刑事立案决定。

盗播国内外足球赛事的网站界面。图自VTV
盗播国内外足球赛事的网站界面。图自VTV

越通社兴安——5月21日晚，兴安省公安厅通报称，已对23名运营非法足球直播网站如CakhiaTV、Rakhoi.TV，以发布赌球广告并组织赌博活动的嫌疑人作出刑事立案决定。

具体而言，2026年5月15日至21日期间，兴安省公安厅刑警处与公安部网络安全与高科技犯罪防范局联合行动，在嘉莱、西宁、永福、清化、乂安、河静、胡志明市、河内市等多个省市同步传唤、逮捕、紧急搜查并起诉23名嫌疑人。

该犯罪团伙由出生于1995年的杜文Ch.（Đỗ Văn Ch.）主导，其户籍位于富寿省联和乡，现居住于胡志明市安庆坊帝国城高级公寓（Empire City Thủ Thiêm）。嫌疑人利用高科技手段侵犯著作权及相关权利，同时组织赌博和参与赌博。

该团伙通过CakhiaTV、RakhoiTV、CaheoTV等网站开展活动，并使用在社交媒体上广为人知的“解说员”账号，如“Giàng A Phò”、“Giàng A Lử”、“Giàng A Lôi”、“Giàng A Páo”、“Giàng A Cay”等。

在抓捕和搜查过程中，侦查机关共查获28台高配置台式电脑、6台平板电脑、46部各类智能手机、18套专业直播设备及高速互联网连接设备；同时冻结27个银行账户，查扣现金及账户内资金总额超过100亿越盾，并查获多辆豪华汽车。

初步调查显示，该犯罪网络自2024年初开始活动，涉案人员众多，分布于全国多个省市。该团伙运作方式高度隐蔽、封闭，主要在线上活动，成员之间大多互不相识。多数员工并不了解幕后主使者及管理层身份，所有指令均通过具备“自动销毁消息”功能的社交应用传达，工资则通过匿名电子钱包支付。

嫌疑人供述称，其侵犯版权的对象主要集中在有越南国家队参赛的足球赛事，以及欧洲冠军联赛（欧冠）、英超、西甲、意甲、德甲、法甲等世界顶级足球联赛，其中英超联赛被侵权最严重。警方表示，该团伙还曾有计划地准备侵犯2026年世界杯转播版权，但在实施前即被警方抓获。

在盗播赛事过程中，该团伙还组织观众通过直播比赛参与网络赌球。警方表示，嫌疑人通过侵犯版权、组织赌博和赌博活动获取的非法利润规模“特别巨大”。

此案是落实政府总理关于集中打击侵犯知识产权行为的指示、电报以及公安部领导相关部署和兴安省公安厅2026年开展知识产权违法犯罪专项打击行动计划的重要成果。
目前，兴安省公安厅侦查机关正在继续扩大调查范围，并追捕该犯罪网络中的其他涉案人员。（完）


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越通社
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