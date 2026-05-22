屋顶太阳能发电效益持续显现 有效保障能源安全

在初夏高温持续、用电高峰需求大幅攀升的背景下，屋顶太阳能发电在保障本地电力供应方面持续展现出积极成效。这一模式不仅有助于缓解国家电力系统压力，也为企业和居民节省用电成本、推动绿色能源转型发挥了重要作用。

这家服装生产企业平均每月用电量约3万千瓦时，用电支出接近1亿越盾。为降低能源成本，企业投资建设了装机容量1兆瓦的屋顶太阳能发电系统。企业代表表示，该系统目前可满足工厂约40%的用电需求。基于良好的运行成效，企业正计划进一步利用闲置厂房屋顶扩大投资规模。

清化省DaeHan Global有限责任公司工厂执行总监阮孟权：“目前工厂仍有约8000至10000平方米的屋顶空间尚未利用。未来，我们将继续研究安装太阳能系统，进一步补充剩余用电需求，并按照政府主张尽快推进实施。”

在清化省电力公司黄化电力分公司，近年来，当地电力部门从指导并网手续到提供技术支持，持续加强协作，为客户按照规定发展自发自用电源创造便利条件。

清化省电力公司黄化电力分公司副经理黄德还：“近期，无论是居民还是企业，对屋顶太阳能发电的认知度和投资积极性都明显提升。”

与此同时，其他地方申请安装屋顶太阳能发电系统的数量也持续增长。

宁平省和舍纱线厂负责人阮文叶：“屋顶太阳能发电能够直接为企业供电，更加便利，同时可节省约30%的电力成本。”

宁平省电力公司经营部主任陈文线：“工厂和生产车间非常适合安装屋顶太阳能系统。凭借巨大的发展潜力，这一模式十分契合绿色生产的发展方向。”

为落实政府总理关于推动发展自发自用屋顶太阳能发电的第10号指示，目前多个地方正积极出台相关措施，以缓解高温季节国家电力系统压力。实践表明，屋顶太阳能发电不仅有助于优化投资效益，还能够提升企业和居民对本地能源供应的自主保障能力。（完）