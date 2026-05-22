2026年岘港美食之旅节: 唤醒海滨的“味觉交响曲”

越通社岘港——5月21日晚，岘港市人民委员会在东海公园举行“2026岘港美食之旅节”开幕式，拉开大型旅游与美食系列活动序幕，向国内外游客推广这座充满活力、富有文化特色的海滨城市。



岘港市人民委员会副主席阮氏英诗在开幕式上表示，本届美食节是2026年夏季旅游季的重要亮点，也是岘港建设亚洲领先节庆、会展和美食目的地战略的具体举措。她强调，美食不仅是味觉体验，更承载着一个地区的文化、历史与生活方式。





本届美食节于5月20日至24日在东海公园、三清海滨广场及市内多个地点举行，采用多感官体验模式，将美食、艺术、文化与数字技术相结合。开幕式最大亮点是通过音乐、灯光、情景表演和艺术演出，再现广南地区饮食文化的形成与发展历程。海边点火仪式正式开启为期5天的系列活动。



活动期间，“广南美食精华”展区汇聚200多个本地、国内外展位，展示广面、越式煎饼、高楼面、烤米纸卷猪肉以及中部海鲜等特色美食。游客还可参与烹饪体验、传统手工艺展示、民间游戏及“广南文化精华体验空间”中的互动文化活动。



此前举行的“岘港风味挑担巡游”活动，吸引70多个传统街头小吃摊参与，再现昔日越南街市风貌，进一步推广广南美食、越南饮食文化及国际美食。



本届美食节同时推动数字技术在旅游推广中的应用，通过“岘港美食数字地图—ShopeeFood”帮助游客搜索和探索市内知名美食地点。



据组委会介绍，未来几天还将举行多项艺术和娱乐活动，包括5月23日晚的“啤酒节之夜”，以及5月24日晚由众多年轻艺人参与的ShopeeFood音乐演唱会。



组委会表示，“2026岘港美食之旅节”不仅有助于推广当地饮食文化，也是一项重要的旅游消费刺激活动，致力于将岘港打造成为地区内年轻、创新且富有特色的旅游目的地。（完）