📝时评：用高质量艺术作品构建“文化抵抗力”

越通社河内——在越南革命电影艺术七十余年的发展历程中，战争与民族历史题材始终占据着重要位置。电影不仅记录了民族艰苦卓绝的斗争岁月，更是保存历史记忆、传播革命理想、激发爱国情怀、巩固社会信念的重要载体。



然而，随着数字媒体平台的迅猛发展，敌对势力利用文学艺术作品（尤其是电影）歪曲历史、散布错误观点、破坏民族大团结的现象时有发生。这给当下的电影工作者提出了更为紧迫的要求：在坚持历史真实性的同时，必须提升作品的艺术质量和吸引力，以抵御有害内容的影响。



在电影中坚守历史真实性



自胡志明主席于1953年3月15日签署成立越南国家照相和放映企业的法令以来，越南革命电影已走过七十余年的历程，制作并传播了数千部革命战争题材的影片，涵盖纪录片、故事片和动画片等类型。这些作品深刻反映了抗美救国战争、国家建设事业、当代生活以及越南的文化与人文价值。



从早期的《金环鸟》、《旷野》、《河内孩子》、《什么时候才到十月？》、《四厚姐》、《17度线的日与夜》，到近年的《燃烧的草香》、《桃、粉与钢琴》、《地道：黑暗中的太阳》、《红雨》等作品，革命战争电影不仅再现了战斗的实况，更刻画了越南精神的深度，展现了爱国主义、仁爱之心、对和平的渴望以及民族精神的力量。



多位导演和电影专家认为，真实性始终是艺术（尤其是电影）的核心要求，特别是对于挖掘历史和革命战争题材的创作。对于已被历史记录的事件和人物，真实反映是不可逾越的创作原则。



电影《桃、粉与钢琴》的导演、优秀艺术家飞进山指出，探讨战争题材在文学艺术（尤其是电影）中的表现时，需要认识到这是一个极其复杂的领域，因为艺术作品本身带有虚构性，并受创作者视角和观念的支配。核心问题在于：虚构的程度如何把握，才能确保历史真实性不被动摇。

历史真实性在很大程度上取决于视角。每个个体在接触战争时，都站在不同的位置，拥有不同的经历和历史切面。即便是直接参战者，也只是在特定的时间和空间里见证了战争的一部分。那些个人经历未必能反映战争的全貌，因此不能用个人经验来替代整个战争历史。 优秀艺术家飞进山





他强调，艺术中的某些虚构元素仍需要保障真实性。例如，在《桃、粉与钢琴》中，一位河内女孩抱着炸药冲向敌军坦克的场景就是虚构的细节，历史上并无此类具体事件的记载，但观众能够接受，因为他们感受到了影片所要传达的爱国主义精神和时代气概。同样，对于《红雨》这部影片，尽管关于广治战场某些细节的准确性仍存争论，但更重要的是，该片成功再现了战争的激烈氛围，对公众（尤其是年轻观众）产生了强烈的情感冲击。



越南电影协会代表也持相似观点，认为对于挖掘革命战争和民族历史题材的文学艺术作品，首要要求是必须确保历史真实性。历史不仅是艺术创作的材料，更是整个民族的记忆、精神基础和身份认同。



电影是艺术，但不能脱离社会责任，尤其是涉及革命战争历史的影片。电影工作者有权创造，有权运用虚构和改编手法，塑造生动、富有情感、有内心世界、有命运、有思想并体现时代精神的艺术形象。然而，这种创造必须建立在尊重历史事实的基础之上，不得歪曲事件本质，不得丑化人物，不得颠倒已被历史肯定的价值。



对于故事片，艺术可以接受虚构和改编以增强表现力。但对于纪录片——这个“除了事实别无其他”的片种，尊重历史、尊重事实必须放在首位，制作者不得虚构额外的细节、情节或故事，必须真实反映那段历史。纪录片最重要的是通过特有的电影语言，引发观众思考并汲取有益的教训，传递积极的价值观服务于当下生活，为塑造新人类、建设新社会作出贡献。



为公众构筑“文化抵抗力”



越南电影协会代表指出，在当今4.0革命背景下，数字平台和网络空间为大量跨境媒体产品提供了广泛传播的渠道，这使得通过电影尊重和确保历史真实性的要求比以往任何时候都更加重要。敌对势力利用这一点，制作动机不纯的文学艺术作品，刻意片面、极端地挖掘历史，以制造对越南革命战争的错误认知，歪曲历史，丑化越南革命形象，煽动极端情绪，破坏党和国家的思想基础。



这是一个需要清醒认识的问题，因为这些产品通常在境外制作，不受越南法律约束，由境外组织或个人实施。因此，从源头上阻断并非易事。可行的做法是防止这些产品在越南境内传播。



根据越南法律和现行《电影法》的规定，所有在越南发行（包括在网络环境中发行）的电影，都必须经过管理机构的审查，并取得传播许可证。那些歪曲历史、破坏国家、煽动民族分裂的内容无法合法传播。传播此类产品的组织和个人都将受到法律追究。

艺术家们在“俄罗斯芭蕾杰作”艺术晚会上表演芭蕾舞剧《胡桃夹子》。图自越通社

在加强管理的同时，越南电影协会代表认为，根本的解决方案在于通过历史教育、提高公众认知以及创作具有思想深度和艺术价值的电影作品，来构建社会的“文化抵抗力”。



七十多年来，越南革命电影已经形成了一个导向明确的流派，真实反映了抗美救国战争、国家建设事业以及越南文化和人民的核心价值观。这些作品不仅服务于政治任务，更有助于滋养生活理想、爱国精神、巩固民族大团结，并传播国家发展的渴望。那些经过精心投资、具有艺术质量、真实反映民族生活、面向人文价值的革命历史题材电影，正是抵御有害产品的主力军。



在此背景下，越南革命电影更需要发挥思想导向作用，用高质量、有说服力的艺术作品捍卫历史真相、巩固社会信念。要想有效驳斥错误观点，主流电影首先必须具备足够的公众吸引力，能够打动观众的心灵。



为了让这些作品真正发挥作用，提高艺术质量的问题显得尤为紧迫。一部主题正确、信息正确的革命历史题材电影，如果内容枯燥、缺乏吸引力、无法触动观众情感，也难以产生传播力，无法完成其社会使命。



越南电影协会代表还强调，当下创作团队的责任不仅在于正确反映历史，还要懂得用现代、吸引人且富有仁爱精神的电影语言来讲述历史，让真正的价值观能够在网络空间与错误信息流展开竞争。只有当公众对角色的命运和银幕上的故事产生共鸣时，创作者所传递的信息才能进入生活，才有足够的“力量”去对抗有害作品。



除了提升作品质量，宣传、发行、理论批评和引导电影欣赏的工作也需要加强。公众必须有能力识别哪些是真正的艺术作品，哪些是利用电影歪曲历史和破坏思想的产品。当每个人有了坚实的认知基础，对民族历史有正确的了解，并具备足够强大的文化定力时，有害产品将难以产生负面影响。



在数字媒体激烈竞争的背景下，捍卫党和国家思想基础的斗争体现在每一部文学艺术作品之中，这是文艺工作者——直接创造艺术形象的人们——肩负的责任。电影需要以其独特的力量，继续确认自己作为思想文化战线上重要力量的角色，为捍卫社会的精神基础、为今世后代守护民族历史记忆作出贡献。（完）