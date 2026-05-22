☀️越通社早安咖啡（2026.5.22）

越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年5月27日至29日对泰国进行正式访问。图自越通社

越通社河内 ——据越南外交部发布的公告，应泰王国总理阿努廷·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）及夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年5月27日至29日对泰国进行正式访问。全文



·越共中央总书记、国家主席苏林21日在河内主持了与中央政策与战略部以及若干部委、机关的工作会议，讨论越南材料工业的发展方向。 全文



·5月21日，越南国会主席陈青敏在国会大厦主持召开与法律司法委员会常委会的工作会议，重点讨论2026年及2026-2031年任期的主要工作任务。 全文



·5月21日，越南外交部长黎怀忠在外交部总部会见了驻越非洲国家使节代表团。值此非洲解放日63周年（1963.5.25-2026.5.25）之际，黎怀忠向非洲各国政府和人民以及正在越南生活、工作的非洲侨民致以热烈祝贺。 全文



·值此纪念非洲日（5月25日）之际，5月21日下午，越南社会科学翰林院南亚-西亚-非洲研究所在河内举行题为“促进越南与非洲合作，致力于可持续发展目标”的学术座谈会。

·越通社驻俄罗斯记者报道，5月21日，在莫斯科俄罗斯国防部总部，俄罗斯国防部长安德烈·别洛乌索夫主持仪式，欢迎越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将及越南国防部高级代表团对俄罗斯进行正式访问，并共同主持越俄第二次海上事务磋商会。

越南国防部部长潘文江大将与俄罗斯国防部部长安德烈·别洛乌索夫。图自越通社

·据越通社驻意大利记者报道，5月21日，越南驻意大利大使阮方英在位于意大利罗马的联合国粮农组织（FAO）总部，向总干事斯屈冬玉递交了委任书，正式就任越南驻联合国粮农组织常驻代表。



·在越中两国农业与贸易合作日益深化的背景下，越南与中国特别是云南省的咖啡产业正取得令人瞩目的发展。在丽江市白沙古镇举行的第二届丽江玉龙雪山咖啡活动周，不仅搭建了企业、专家与消费者之间的对接桥梁，更为双方在咖啡文化、技艺及市场等领域开展广泛合作开辟了广阔前景。



·越南卫生部常务副部长、越共中央候补委员武孟河5月18日至22日率领越南卫生部代表团出席在日内瓦举行的第79届世界卫生大会。



·据越通社驻意大利记者报道，应意大利自由职业者的组织ConfProfessioni主席马可·纳塔利（Marco Natali）的邀请，越南驻意大利大使阮芳英出席了由ConfProfession组织和国际化专家协会（APRI International）举办的意大利2026年国际会议（AIM2026）并发表讲话。

占婆岛上美丽海滩（岘港市）。图自越通社

·越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）旗下越南炼油与石化总公司（BSR）表示，2026年5月及未来数月，该公司将每月生产并供应8万至10万立方米E10RON95生物汽油，以满足市场对E10汽油的需求。



·5月21日下午，越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠在河内会见了柬埔寨新任驻越大使索帕拉特（Touch Sopharath）。



·5月21日，在2026年东盟轮值主席国——菲律宾外长特蕾莎·拉扎罗（Theresa P. Lazaro）的主持下，东盟外长级非正式磋商会以线上形式举行，为东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会做准备。越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠出席会议。 ·



·据越通社驻欧洲记者报道，5月19日，越南驻希腊大使馆隆重举行胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19-2026.5.19）纪念活动。（完）



