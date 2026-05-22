越共中央总书记、国家主席苏林和夫人即将对泰国进行正式访问

2026年是越南与泰国建交50周年，在两国关系发展史上具有里程碑意义。日前，泰国媒体《The Nation Thailand》发表了题为《从胡志明遗产到全面战略伙伴关系》的文章，强调胡志明主席的人文遗产为两国人民友谊的建立与发展奠定了重要基础。