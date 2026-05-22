越共中央总书记、国家主席苏林和夫人即将对泰国进行正式访问

越通社河内5月22日——据越南外交部发布的公告，应泰王国总理阿努廷·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）及夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年5月27日至29日对泰国进行正式访问。（完）
更多
联合国粮农组织始终将越南视为区域重要合作伙伴
5月21日，越南驻意大利大使阮芳英在位于意大利罗马的联合国粮食及农业组织（FAO）总部，向粮农组织总干事屈冬玉递交委任书，正式履新越南常驻联合国粮农组织代表。
☀️越通社早安咖啡（2026.5.22）
越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！
📝时评：用高质量艺术作品构建“文化抵抗力”
在越南革命电影艺术七十余年的发展历程中，战争与民族历史题材始终占据着重要位置。电影不仅记录了民族艰苦卓绝的斗争岁月，更是保存历史记忆、传播革命理想、激发爱国情怀、巩固社会信念的重要载体。
胡志明主席诞辰136周年：胡伯伯是希腊共产党人的灵感源泉
据越通社驻欧洲记者报道，5月19日，越南驻希腊大使馆隆重举行胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19-2026.5.19）纪念活动。
越南外交部长黎怀忠会见驻越非洲国家使节代表团
5月21日，越南外交部长黎怀忠在外交部总部会见了驻越非洲国家使节代表团。值此非洲解放日63周年（1963.5.25-2026.5.25）之际，黎怀忠向非洲各国政府和人民以及正在越南生活、工作的非洲侨民致以热烈祝贺。
越南愿为东盟-俄罗斯建立关系35周年纪念峰会做出积极贡献
5月21日，在2026年东盟轮值主席国——菲律宾外长特蕾莎·拉扎罗的主持下，东盟外长级非正式磋商会以线上形式举行，为东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会做准备。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席会议。
越南始终优先发展与柬埔寨的团结友好关系
5月21日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在河内会见了柬埔寨新任驻越大使索帕拉特。
越南国会主席陈青敏：法律与司法委员会必须在法治思维、体制建设上走在前列
陈青敏表扬法律与司法委员会全体成员近段时间所做出的努力，并指出，2026年及第十六届任期的任务将更加繁重，要求也更高。文件数量巨大，革新立法思维、提高审查和政策反馈质量、监督法律执行、开展文本技术审查、确保法律体系一致性的要求等日益迫切。
苏林：推动材料工业朝着绿色、可持续、自主方向发展
5月21日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持了与中央政策与战略部以及若干部委、机关的工作会议，讨论越南材料工业的发展方向。
☕️越通社新闻下午茶（2026.5.21）
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
东盟各国重申保障未来的共同承诺
5月21日上午，以“共同保障我们未来”为主题的第23次东盟国家防务力量总司令会议（ACDFM-23）以视频连线方式举行。菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo S. Brawner Jr.）大将主持会议。由越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将率领的越南国防部高级代表团以线上方式出席会议。
苏林：量子技术发展必须上升为国家战略层面
越共中央总书记、国家主席苏林在5月21日上午举行的中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会常务会议上强调，要以国家战略高度制定和完善“研究、应用与发展量子技术服务经济社会发展及国防安全”方案，将其与科技自主、自主创新能力提升、国家长期竞争力增强以及数字安全和数字主权保障紧密结合。
国会主席陈青敏：密切跟踪并全面掌握少数民族地区实际情况
越南国会主席陈青敏5月21日上午与民族委员会常务机构就2026年及2026—2031年任期重点任务举行工作会议。
越南2025《网络安全法》：构建安全数字空间 保障公民合法权益
在全球数字化转型加速推进的背景下，越南第十五届国会通过的《2025年网络安全法》被认为是完善网络安全法律框架的重要举措。该法将于2026年7月1日正式生效，旨在保障数字环境中的人权和公民权利，同时为越南数字经济可持续发展及国际融入奠定基础。
越南参加斯洛伐克国际国防与安全技术展览会
应斯洛伐克国防部的邀请，由越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长范怀南上将率领的越南国防部代表团对斯洛伐克进行工作访问，出席在斯洛伐克首都布拉迪斯拉发举行的布拉迪斯拉发国际国防技术展览会（IDEB 2026）。
老挝青年领导人高度评价越南的发展格局与全新发展时代
在越南驻老挝大使馆于今年5月初举行会议，通报越南共产党第十四次全国代表大会结果及第十六届国会选举结果之际，越南通讯社驻万象记者对老挝人民革命党中央委员会委员、青年团中央书记处书记通里·西苏里（Thongly Sisoulith）同志，以及中央候补委员、老挝国家政治行政学院副院长道萨万·乔米赛（Daosavanh Kheuamixay）同志进行了专访。
在符拉迪沃斯托克纪念胡志明主席诞辰136周年：传递越俄友谊
5月19日，越南驻符拉迪沃斯托克总领事馆在俄罗斯符拉迪沃斯托克市胡志明公园胡志明主席纪念碑前隆重举行献花仪式，纪念胡志明主席诞辰136周年。
推动原子能领域人力资源发展
越南政府副总理胡国勇刚签发第893/QĐ-TTg号决定，正式批准《原子能领域国家管理、技术研发应用与支持人力资源培训与发展方案》。
东盟-美国推动战略合作应对地区局势变化
2026年5月20日，东盟—美国联合合作委员会第17次会议（JCC ASEAN-Mỹ）于5月18日在印度尼西亚雅加达举行。
越南首次举办国际仲裁与调解周
自2026年5月25日至29日，越南国际仲裁中心（VIAC）与越南律师协会将在河内和胡志明市联合举行题为“仲裁与ADR：迈向新高度”的2026年越南仲裁与调解周。