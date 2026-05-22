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越共中央总书记、国家主席苏林和夫人即将对泰国进行正式访问

据越南外交部发布的公告，应泰王国总理阿努廷·查恩维拉库尔及夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年5月27日至29日对泰国进行正式访问。

越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社

越通社河内5月22日——据越南外交部发布的公告，应泰王国总理阿努廷·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）及夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年5月27日至29日对泰国进行正式访问。（完）

越通社
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