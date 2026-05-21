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河内推动旅游推广思维向专业化与可持续方向转变

首都河内正逐步改变旅游促进思维，邀请国际企业赴河内直接体验旅游产品，促进区域互联互通，锁定高端消费客群，体现了河内市旅游业正逐步落实政府关于以专业化、可持续方向恢复和发展旅游业的第82/NQ-CP号决议。

越南各民族文化旅游村的芒族村落深受当地居民和游客的喜爱。图自越通社
越南各民族文化旅游村的芒族村落深受当地居民和游客的喜爱。图自越通社

越通社河内——首都河内正逐步改变旅游促进思维，邀请国际企业赴河内直接体验旅游产品，促进区域互联互通，锁定高端消费客群，体现了河内市旅游业正逐步落实政府关于以专业化、可持续方向恢复和发展旅游业的第82/NQ-CP号决议。

河内市转变旅游推广思维

2026年5月，河内市接连迎接来自澳大利亚和日本两批国际考察团（Famtrip），对河内和北部地区部分地方旅游产品进行考察。这表明首都旅游业从单纯促销思维转向市场导向的思维。河内市开始更加重视游客价值、消费能力、停留时间及服务使用水平。

值得注意的是，此次国际考察团全部来自消费能力强、对服务质量要求严格的市场。在考察过程中，澳大利亚企业代表团集中参观河内老城区、升龙皇城、河内博物馆、河内饮食文化以及高端餐饮产品，体验安子山康养与治愈服务，在宁平稻米收割季节探索三谷，在下龙湾五星级游轮上度假等。日本企业代表团则对拥有文化深度产品进行考察，例如城市观光、老城区三轮车之旅、“6号电车——河内街头博物馆旅游线路以及旅游企业对接会等。

考察路线显示，首都是一个中转枢纽，游客可由此前往周边地区，从而延长国际游客的停留时间和消费额。在本地区旅游竞争日益激烈的背景下，这是一个值得关注的发展方向。

瞄准追求沉浸式体验的高消费客群

各地不仅展示风景或历史遗迹，而是专注于个性化体验、绿色旅游、康养旅游、精致餐饮以及深厚的当地文化。疫情之后，来自日本、澳大利亚和欧洲以及中国等市场的游客特别重视旅游产品的服务质量、独特性、可持续性和深度体验。

特别是，2026年第一季度，中国游客继续成为越南最大国际客源市场，赴越游客超过140万人次，占国际游客总数的20%以上。研究结果表明，中国游客目前愿意在食品、住宿、购物和高端体验上消费更多。

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文庙国子监艺术空间。图自越通社

因此，河内和北部地区正在大力推广与文化遗产，与度假、康养、高尔夫及夜间旅游相关的跨区域旅游产品，以吸引来自中国和东北亚市场其他高端游客。目前，国际边境口岸、公路、铁路和航空线路等系统使得越南与中国之间的旅行更加便捷。河内、广宁、老街、高平和谅山等地都具备发展跨区域旅游的潜力。

许多专家认为，为留住高端游客，旅游业必须构建更加完善的服务生态系统，包括便捷的交通、富有吸引力的夜间活动、大型购物中心、独特的文化空间以及专业的服务。因此，河内正积极推动夜间经济发展，拓展午夜后的体验空间，并形成沿红河文化娱乐产品链。

根据“2026-2030年阶段和远期展望至2045年河内市夜间经济发展方案”，河内将打造6-8个重点夜间经济区和15-20个午夜后街区和空间。夜间经济以智慧城市的方式进行管理，非现金支付率达80—90% ，100%的重点区域都配备了安全监控系统和数字基础设施。步行街、西湖区、老城区和红河沿岸不仅将成为游客的游览场所，而且将成为节庆活动、艺术表演、夜间游船、创意文化活动、遗产体验和传统美食等活动的举办场所，以延长游客的停留时间。

另外，旅游业须大力改革签证手续，推进数字化转型，加强旅游数据互联互通，提升航空、铁路和公路旅游之间的连通性等。

当各地密切合作，制定全面的旅游路线，选择正确的目标市场，并提高服务质量时，包括河内在内的越南旅游业将有机会从数量增长转向质量增长，实现快速、可持续、现代化并具国际竞争力的发展目标。（完）

越通社
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