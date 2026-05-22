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2026年越南游客夏季旅游趋势

2026年暑假，越南游客倾向于寻找拥有自然风光、文化特色和探索精神等因素的旅游目的地。因此，数字旅游平台安格达（Agoda）刚公布了今年夏季旅游季最受越南游客欢迎的新兴目的地名单。

凭借清澈湛蓝的海水、雄伟的自然景观、色彩斑斓的珊瑚礁以及宁静的生活节奏，李山岛正在成为一个极具吸引力的替代选择。图自越通社
凭借清澈湛蓝的海水、雄伟的自然景观、色彩斑斓的珊瑚礁以及宁静的生活节奏，李山岛正在成为一个极具吸引力的替代选择。图自越通社

越通社河内——2026年暑假，越南游客倾向于寻找拥有自然风光、文化特色和探索精神等因素的旅游目的地。因此，数字旅游平台安格达（Agoda）刚公布了今年夏季旅游季最受越南游客欢迎的新兴目的地名单。

2026年夏季最受越南游客喜爱的国内新兴目的地包括广义省李山、富寿省梅州、广义省蒙登。

越南游客正将目光投向那些新颖、具有深刻体验价值且更符合个人独特爱好与需求的旅游目的地。

Agoda越南国家总监武玉林

位列国内新兴目的地榜单之首的是广义省李山岛。凭借清澈湛蓝的海水、雄伟的自然景观、色彩斑斓的珊瑚礁以及宁静的生活节奏，李山岛正在成为一个极具吸引力的替代选择。

得益于自然景观、遗产和文化旅游的和谐融合，宁平省的搜索量较去年同期也实现了稳定增长。凭借华闾古都、三谷—碧洞、被联合国教科文组织（UNESCO）认定为世界遗产的长安名胜群、密集历史遗迹网络以及丰富多样文化和宗教旅游产品，宁平省确立了其作为那些渴望将探索自然与体验了解文化相结合的人群的理想目的地地位。

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黑婆山宗教旅游群。图自越通社

富寿省梅州已不再是一个陌生的名字，这里因完美集结了人们在山区度假中所追求的要素而日益受到游客的青睐：交通便利，且完全远离喧嚣的城市。另外，梅州的梯田之美、民族文化以及宁静乡村中的传统高脚屋征服了游客，成为游客享受悠闲短期假期的首选。

该名单中出现的一个新名字，就是蒙登（又称Kon Von Kle），其展示了西原地区日益增长的吸引力。近期，黑笋被视为替代早已繁华热闹的大叻的理想选择。这里拥有无边无际的松林、雄伟的山峦景观以及缓慢祥和的生活节奏。该地名在Agoda排行榜上的出现表明越南游客越来越倾向于那些鲜为人知、拥有清新空气、与大自然相连并具有真实探索感的高山目的地。

凭借毗邻胡志明市的地理位置优势，拥有著名的黑婆山宗教旅游群，以及完善同步的基础设施系统，西宁省日益吸引着众多南部游客前来朝圣、体验文化并探索多样化的生态旅游。

除国内旅游市场外，Agoda的数据还显示，越南游客在规划年中旅游计划时，也在积极寻找更远国际目的地，其中。菲律宾宿务、中国台湾高雄、西班牙巴塞罗那等成为越南游客最常搜索的目的地。（完）

越通社
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