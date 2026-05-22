联合国粮农组织始终将越南视为区域重要合作伙伴

越通社河内——据越通社驻意大利记者报道，5月21日，越南驻意大利大使阮芳英在位于意大利罗马的联合国粮食及农业组织（FAO）总部，向粮农组织总干事屈冬玉递交委任书，正式履新越南常驻联合国粮农组织代表。



在递交委任书后的会见中，粮农组织总干事屈冬玉对阮芳英大使履新表示祝贺，并高度评价越南近年来在经济社会发展事业，特别是在农业、粮食安全保障、减贫和农村可持续发展等领域取得的成就。他强调，粮农组织始终将越南视为区域重要合作伙伴，高度重视越南在农业发展方面的经验，尤其是在非洲开展的三方合作模式以及“一乡一品”（OCOP）国家项目方面的实践成果。



屈冬玉建议越南继续分享发展经验，将成功模式推广至更多国家和地区；同时进一步加强双方在可持续粮食系统转型、绿色农业以及应对气候变化等领域的合作。



粮农组织总干事还提及今年4月在粮农组织总部会见越南国会主席陈青敏以及此前访越期间留下的良好印象。他表示，很高兴多年来首次迎来越南高级领导人访问粮农组织，并认为这充分体现了越南对发展同粮农组织合作关系的高度重视。



阮芳英大使表示，越南始终重视与粮农组织长期、有效的合作关系，并高度评价粮农组织数十年来对越南农业领域给予的大力支持。她希望粮农组织继续与越南携手合作，支持越南推进农业结构调整、发展绿色可持续农业、推动数字化转型、保障粮食安全、落实“同一健康”（One Health）理念以及积极应对气候变化。



双方一致同意继续加强协调配合，充分发挥现有合作项目和计划的效能，同时拓展在可持续农业、创新发展、粮食系统转型及“南南合作”等领域的合作，为保障地区乃至全球粮食安全与可持续发展作出积极贡献。（完）

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