社会

完善数字体制基础设施

在立法与执法过程中建设法律大数据库并大力推进人工智能（AI）应用，被确定为促进司法改革并完善法律制度的必要举措，旨在贯彻落实越南中央政治局第66/NQ-TW号决议和第57/NQ-TW号决议的精神。

数字转型中心（庆和省科技厅）的工程师负责设备维护工作。图自越通社
数字转型中心（庆和省科技厅）的工程师负责设备维护工作。图自越通社

越通社河内——在立法与执法过程中建设法律大数据库并大力推进人工智能（AI）应用，被确定为促进司法改革并完善法律制度的必要举措，旨在贯彻落实越南中央政治局第66/NQ-TW号决议和第57/NQ-TW号决议的精神。

越南司法部的研究结果显示，当前人工智能在立法与执法领域的应用仍面临不少挑战和困难，如尚未形成国家统一的法律数据生态系统，大数据的挖掘与人工智能的应用仍停留在试验阶段，尚未在规范性法律文件的起草、审查、检查及清理等流程中得到同步实施，准确性和可靠性仍有限等。

目前，越南司法部正在就修订并完善《法律大数据建设方案》和《人工智能在立法与执法过程中的应用方案》征求意见。

司法部确定将法律大数据定位为国家数据基础设施，并整合有关规范性法律文件、案例、判决书、立法案卷、行政手续以及社会公众的反馈与建议等数据。越南司法部副部长阮青静强调，法律数据是先决基础，人工智能是智能动力，数字法律平台则是突破性解决方案，将数据与人工智能人才发展同基于数据的治理思维改革相结合。目标在于重组国家法律数据库结构，并对所有规范性法律文件数据进行标准化。

越南民营经济发展研究委员会（第四委员会）副主任裴青明指出，革新增长模式对法律体系提出新要求。法律大数据与法律人工智能被定位为数字体制基础设施，既可以破除执法瓶颈，又开辟新的数字法律业务和服务模式。

越南司法部法律科学研究院副院长周氏花博士认为，监管沙盒（sandbox）机制是测试共享数据基础设施模型和人工智能算法的关键，有助于在正式纳入立法程序之前起草和审查文本。

胡志明市司法局副局长陈氏红幸建议构建从中央到地方的综合法律数据库，同时对数据结构、技术标准以及数据更新和清理机制进行标准化，以确保数据的准确性、完整性、清洁性、鲜活性、统一性和共享性。（完）

越通社
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