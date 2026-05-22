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俄越文化中心——为新职业机会插上翅膀

设在在圣彼得堡的赫尔岑国立师范大学的俄越文化中心经过近一年的运作，活动日益扩大，已成为文化推广促进项目的可靠地址。

越南驻俄罗斯大使馆一等秘书梅阮
越南驻俄罗斯大使馆一等秘书梅阮

越通社河内——设在在圣彼得堡的赫尔岑国立师范大学的俄越文化中心经过近一年的运作，活动日益扩大，已成为文化推广促进项目的可靠地址。在俄罗斯进行工作访问期间，5月20日越南教育出版社总编范永泰向该中心赠送教育书柜。

通过圣彼得堡对外联络委员会、俄越“传统与友谊”合作促进基金的支持和对接，教育出版社超过500公斤的书籍（包括介绍越南历史、越南文化的书籍，特别是为海外越南人学习越南语以及外国人学习越南语的教材）已运抵圣彼得堡并赠送给该中心。

范永泰在活动上发言时表示，教育出版社已在国外配备了8个教育书柜，并正在文化中心设立系列类似书柜，以向国际朋友推介越南的阅读文化，支持侨胞维护母语。他期望教育书柜将为丰富该中心的活动做出贡献，并对学习越南语的学生真正有所帮助。该中心还收到了大使馆以及越南作者赠送的一些珍贵作品。

值此机会，范永泰向俄罗斯一些地区的越侨同胞赠送了书籍。通过在俄越南人组织联合会，这些书籍将被送到越南语教学班、公共图书馆、社区共同活动空间。

赫尔岑国立师范大学副校长亚历山大·斯特雷尔索夫（Aleksandr Strelsov）表示，自成立以来，俄越文化中心真正为学校生活带来了新鲜积极的气息。越南语教学得到加强，吸引了更多学生的关注，学校图书馆出现了许多越南语书籍，而且学校本身也开始出版越南语书籍。该中心的课外活动经常得到城市越侨社区的支持，从而进一步增进了对两种文化的了解。

在俄罗斯越南文化周框架内，在越南驻俄罗斯联邦大使馆的支持下，俄越文化中心举办了以“通过阅读触摸越南灵魂”为主题的越南语言文化节。（完）

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越通社
#俄越文化中心 #赫尔岑国立师范大学 #越南教育出版社总编范永泰 俄罗斯 越南
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