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越南主动部署措施 防范埃博拉疫情输入风险

鉴于刚果民主共和国和乌干达埃博拉疫情持续复杂发展，越南卫生部正紧急部署疫情监测与防控措施，主动应对疫情输入风险。

卫生工作人员在刚果民主共和国戈马市为民众测量体温，以筛查埃博拉病毒感染病例（2026年5月19日）。图自新华社/越通社
卫生工作人员在刚果民主共和国戈马市为民众测量体温，以筛查埃博拉病毒感染病例（2026年5月19日）。图自新华社/越通社



越通社河内——鉴于刚果民主共和国和乌干达埃博拉疫情持续复杂发展，越南卫生部正紧急部署疫情监测与防控措施，主动应对疫情输入风险。

5月22日上午，越南卫生部召开线上会议，讨论埃博拉病毒病的监测与防控工作，各预防医学单位及地方卫生厅代表参会。会议由卫生部副部长阮氏莲香副教授主持。

世卫组织驻越南代表表示，刚果（金）和乌干达的埃博拉疫情仍在持续蔓延。世卫组织评估认为，疫情对受影响国家和地区的传播风险为“高”，对全球（包括越南）的传播风险为“低”，但仍建议各国主动采取防疫措施。

截至5月18日，刚果（金）伊图里省和北基伍省累计报告516例埃博拉疑似病例，其中131人死亡。乌干达已确认2例从刚果（金）输入的感染病例，其中1人死亡。

越南卫生部疾病预防局局长黄明德表示，埃博拉属于特别危险的甲类传染病，传播速度快、死亡率高。病毒可通过野生动物传人，也可通过直接接触患者血液、分泌物或受污染物品在人际间传播。

截至目前，越南尚未发现埃博拉病例。但针对来自疫区入境人员的疫情输入风险，相关部门仍保持严密监测。

在世卫组织发出警报后，越南卫生部已要求各地加强对入境人员的监测，尤其是来自疫区的人员，同时做好快速反应队伍和疫情应对预案准备，确保一旦出现病例能够及时处置。

中央卫生与流行病学研究院及胡志明市巴斯德研究院等专业机构已具备通过实时荧光PCR技术和基因测序技术检测埃博拉病毒的能力，相关检测符合三级生物安全实验室标准。按照世卫组织指导意见，专用检测试剂正在采购中。

越南卫生部将继续与世卫组织及国际机构保持合作，及时更新疫情信息，同时加强对地方在监测、采样、检测及医疗机构感染防控方面的培训。

卫生部门提醒，埃博拉常见症状包括发热、头痛、肌肉酸痛、乏力、咽喉痛、呕吐、腹泻及皮疹，部分患者可出现出血症状。潜伏期为2至21天。从疫区返回人员应主动监测健康状况，一旦出现疑似症状应立即就医。

阮氏莲香在做会议总结时，要求各专业单位全面检查疫情应对预案和防疫能力，加强口岸管控，以便及早发现疑似病例。她还责成疾病预防局与有关部门配合，制定指导文件，为政府和政府总理提供建议，部署适当防疫措施，确保能够应对任何可能发生的情况。（完）

附图。图自互联网

胡志明市加强监测 防范埃博拉疫情输入

鉴于刚果和乌干达暴发的埃博拉疫情已被世界卫生组织列为“国际关注的突发公共卫生事件”，5月19日，胡志明市卫生局要求各预防医学单位加强监测，主动做好疫情防控工作，坚决杜绝麻痹思想和松懈情绪。

越通社
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