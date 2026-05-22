越南与中国加强咖啡产业的合作

咖啡交流与品鉴活动同样具有重要意义。一杯咖啡不仅是一种产品，更承载着一种文化，为越中两国之间的合作与交流创造了机会。

在越南与中国农业与贸易合作不断深化的背景下，两国咖啡产业，特别是云南省的咖啡产业正取得诸多值得关注的发展。第二届玉龙雪山咖啡节近日在云南丽江白沙古镇开幕，成为连接企业、专家与消费者的重要平台，也为双方合作开辟了新的前景。

普洱咖啡协会副主席刘海峰：

除了贸易合作之外，咖啡交流与品鉴活动同样具有重要意义。一杯咖啡不仅是一种产品，更承载着一种文化，为两国之间的合作与交流创造了机会。

越南Acom公司代表阮宝辉：“目前，中国已成为越南咖啡进口的重要市场之一，而且进口量逐年增长。关于未来合作前景，越南与云南在下一阶段可以从多个方面展开合作。首先是在咖啡文化方面，我们可以开展咖啡旅游项目，将云南咖啡与西原咖啡结合推广，特别是大叻与云南有许多相似之处。此外，还可以推动两国咖农之间的知识交流，或是两国民众在咖啡冲泡技术方面的交流，共同提升品质，进一步塑造云南咖啡和越南咖啡在世界咖啡版图上的品牌形象。”

阮宝辉先生同时强调，为了巩固越南咖啡在中国市场上的地位，仍需解决一些挑战，例如产品推广力度有限，以及缺少具有浓厚越南特色的咖啡馆和烘焙公司。

越南Acom公司代表阮宝辉：“首先要做的是让当地民众了解什么是越南咖啡。其次，要突出云南咖啡与越南咖啡之间的差异，以及各自的特色，从而决定是融合发展还是形成区隔。这都是我们要完成的工作。接下来，还需要制定营销战略以及产品推广和宣传战略。”

越中咖啡合作正进入一个全面发展的新阶段，从文化、贸易到旅游等多领域合作对接不断加强。各类咖啡节和体验活动不仅展示了咖啡产品，也搭建起文化交流的桥梁，提升产品质量与品牌形象，为推动两国可持续合作注入新的动力。（完）