安江省占族同胞喜迎哈吉节：传递团结温暖情谊

越通社安江省——值此安江省伊斯兰教占族同胞迎来2026年哈吉节（Roya Haji）之际，5月21日上午，安江省委副书记、省祖国阵线委员会主席陈氏清香率省工作代表团，前往永行乡Jamiul Mukminin清真寺管理委员会、美德乡Jamiul Aman清真寺管理委员会开展慰问活动并致以节日祝贺，同时向两乡的占族神职人员、政策优抚家庭及德高望重人士赠送节日慰问品。



陈氏清香代表安江省委、人民议会、人民委员会、祖国阵线委员会，向各清真寺管理委员会、教长及当地占族同胞致以诚挚问候和节日祝贺，祝愿大家度过一个欢乐、平安、幸福且充满关爱的哈吉节。



陈氏清香表示，过去一段时间，越南党、国家及安江省政府出台了多项针对少数民族同胞的优良政策，如：提供贷款扶持、开展教育与职业培训、完善基础设施等。得益于此，包括占族在内的各少数民族同胞的生活水平日益提升。

陈氏清香向占族政策优抚家庭赠送慰问品。图自越通社

2026年前几个月，安江省经济增长率达7.8%，位居九龙江三角洲地区首位，在全国34个省市中排名第25位；人民生活水平不断提高。



陈氏清香表示，希望并相信，安江省占族同胞将继续发扬团结互助传统，积极发展生产、改善生活，逐步走上致富道路，推动减贫工作实现快速、可持续发展；同时不断传承和弘扬民族文化特色，加强对年轻一代的培养教育，为建设文明、富裕、美丽的安江省作出积极贡献。



值此机会，陈氏清香及工作代表团向永行乡和美德乡的占族政策优抚家庭赠送了4份慰问品，助力占族同胞度过一个温馨、祥和的哈吉节。（完）



