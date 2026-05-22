越南国会副主席阮氏清出席顺化市烈士遗骸安葬仪式



越通社顺化——5月22日，越共中央委员、国会副主席阮氏清在顺化市烈士陵园出席在老挝战场上英勇牺牲的8具越南志愿军和专家烈士遗骸的悼念、追悼及安葬仪式。



在英雄烈士英灵前，国会副主席阮氏清，越南人民军总政治局副主任黎光明上将，第四军区司令何寿平中将和当地政府、武装力量领导敬献鲜花并上香，缅怀为了祖国独立自由斗争以及崇高国际义务而不惜牺牲自己血液的各位英雄烈士。



在老挝战场上英勇牺牲的8具越南志愿军和专家烈士遗骸的悼念、追悼及安葬仪式在顺化市举行。

顺化市人民委员会副主席阮文孟强调，顺化市党部、军队和人民永远铭记烈士们的丰功伟绩和英勇牺牲。英烈们将永远活在党和民族光荣的革命事业以及每一个越南人民的心中。援老牺牲的烈士遗骸搜寻与归集工作是一项神圣且充满情义的义举，是一项来自心灵的命令，缅怀与回报为越老两个民族革命事业而英勇牺牲的英烈们的伟大功劳，同时也体现了对英烈亲属及昔日战友的责任。



阮文孟表示，顺化市将继续指导各职能部门加强烈士遗骸的搜寻与归集工作；对尚未确认身份的烈士遗骸进行样本采集和DNA鉴定。另外，顺化市党部、政府和人民愿意团结一心，将顺化市建设成为中央直辖遗产城市，激发国际团结精神，不断巩固和培育越老特殊友谊万古长青、世代相传，为维护地区及世界的和平、友好与合作做出贡献。



在2025至2026年旱季期间，顺化市军事指挥部第192烈士遗骸搜寻归集队克服重重困难，与老挝人民民主共和国地方部队和政府密切配合，成功搜寻、挖掘并安全归集8具烈士遗骸，将其护送回祖国，安息于故乡土地。(完)