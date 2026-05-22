社会

越南国会副主席阮氏清出席顺化市烈士遗骸安葬仪式

5月22日，越共中央委员、国会副主席阮氏清在顺化市烈士陵园出席在老挝战场上英勇牺牲的8具越南志愿军和专家烈士遗骸的悼念、追悼及安葬仪式。

越南国会副主席阮氏清出席顺化市烈士遗骸安葬仪式。图自越通社
越南国会副主席阮氏清出席顺化市烈士遗骸安葬仪式。图自越通社


越通社顺化——5月22日，越共中央委员、国会副主席阮氏清在顺化市烈士陵园出席在老挝战场上英勇牺牲的8具越南志愿军和专家烈士遗骸的悼念、追悼及安葬仪式。

在英雄烈士英灵前，国会副主席阮氏清，越南人民军总政治局副主任黎光明上将，第四军区司令何寿平中将和当地政府、武装力量领导敬献鲜花并上香，缅怀为了祖国独立自由斗争以及崇高国际义务而不惜牺牲自己血液的各位英雄烈士。

vnanet-potal-hue-le-an-tang-hai-cot-liet-si-quan-tinh-nguyen-va-chuyen-gia-viet-nam-hy-sinh-tai-lao-8777299.jpg
在老挝战场上英勇牺牲的8具越南志愿军和专家烈士遗骸的悼念、追悼及安葬仪式在顺化市举行。

顺化市人民委员会副主席阮文孟强调，顺化市党部、军队和人民永远铭记烈士们的丰功伟绩和英勇牺牲。英烈们将永远活在党和民族光荣的革命事业以及每一个越南人民的心中。援老牺牲的烈士遗骸搜寻与归集工作是一项神圣且充满情义的义举，是一项来自心灵的命令，缅怀与回报为越老两个民族革命事业而英勇牺牲的英烈们的伟大功劳，同时也体现了对英烈亲属及昔日战友的责任。

阮文孟表示，顺化市将继续指导各职能部门加强烈士遗骸的搜寻与归集工作；对尚未确认身份的烈士遗骸进行样本采集和DNA鉴定。另外，顺化市党部、政府和人民愿意团结一心，将顺化市建设成为中央直辖遗产城市，激发国际团结精神，不断巩固和培育越老特殊友谊万古长青、世代相传，为维护地区及世界的和平、友好与合作做出贡献。

在2025至2026年旱季期间，顺化市军事指挥部第192烈士遗骸搜寻归集队克服重重困难，与老挝人民民主共和国地方部队和政府密切配合，成功搜寻、挖掘并安全归集8具烈士遗骸，将其护送回祖国，安息于故乡土地。(完)

越通社
#顺化市 #英雄烈士 #烈士遗骸 #归集 #安葬仪式 承天顺化省
关注 VietnamPlus

相关新闻

更多

图片展展出的一个作品。图自越通社

在德国传播对越南海洋岛屿的热爱

5月21日，德国长沙俱乐部与欧洲“致力于越南海洋岛屿”越南人联络委员会在柏林联合举办题为“我们心中的越南海洋岛屿”图片展开幕式。

“为可持续农业事业发展考察、评级并公布商农信誉——越南农业信誉指数（VARI）”计划启动仪式。图自越通社

越南农业企业信用评级计划启动

5月22日上午，越南农业与农村发展总会在河内举办了“疏通农业资金流：为企业和农民提供安全可持续的信贷解决方案”论坛，并正式启动了“为可持续农业事业发展考察、评级并公布商农信誉——越南农业信誉指数（VARI）”计划，同时推出了该计划的官方网站。

安江省工作代表团向美德乡Jamiul Aman清真寺管理委员会赠送礼物。图自越通社

安江省占族同胞喜迎哈吉节：传递团结温暖情谊

值此安江省伊斯兰教占族同胞迎来2026年哈吉节（Roya Haji）之际，5月21日上午，安江省委副书记、省祖国阵线委员会主席陈氏清香率省工作代表团，前往永行乡Jamiul Mukminin清真寺管理委员会、美德乡Jamiul Aman清真寺管理委员会开展慰问活动并致以节日祝贺，同时向两乡的占族神职人员、政策优抚家庭及德高望重人士赠送节日慰问品。

数字转型中心（庆和省科技厅）的工程师负责设备维护工作。图自越通社

完善数字体制基础设施

在立法与执法过程中建设法律大数据库并大力推进人工智能（AI）应用，被确定为促进司法改革并完善法律制度的必要举措，旨在贯彻落实越南中央政治局第66/NQ-TW号决议和第57/NQ-TW号决议的精神。

胡志明市守德坊是全国首个通过公布“幸福坊”标准体系。图自越通社

越南首个“量化”居民生活质量的地方

胡志明市守德坊是全国首个通过公布“幸福坊”标准体系（涵盖3个方面、10项标准及50项指标），以一套紧密贴合实际、科学的指标体系来量化居民信心与生活质量的地方。

附图。图自越通社

BSR加快E10汽油供应 每月达10万立方米

越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）旗下越南炼油与石化总公司（BSR）表示，2026年5月及未来数月，该公司将每月生产并供应8万至10万立方米E10RON95生物汽油，以满足市场对E10汽油的需求。

越南语能力考试公布仪式暨日本越南语能力考试委员会成立决定颁发仪式现场。图自越通社

越南语能力考试标准化——越南语走向世界的里程碑

首次按照越南教育培训部统一标准、适用海外学习者的越南语能力考试公布仪式暨日本越南语能力考试委员会成立决定颁发仪式在越南驻日本大阪总领事馆举行，标志着越南语教学标准化及其在国际社会推广方面迈出了重要一步。

7朵莲花中的两朵已下水。图自越通社

佛诞节发扬民族优良传统

5月21日，越南佛教教会顺化市分会在顺化坊香江南岸举行了下水仪式，在香江上安置了7朵巨型莲花，以庆祝佛历2570年（公历2026年）的佛诞节大典。

旅客通过内排国际机场入境越南。图自政府门户网站

出入境及过境人员医疗检疫指南

越南政府近日颁布第165/2026/NĐ-CP号议定，详细规定并指导实施《疾病防治法》若干条款，其中明确了对入境、出境及过境人员实施医疗检疫的相关规定，以在国际交流日益扩大的背景下加强疫情防控。