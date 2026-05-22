越南农业企业信用评级计划启动

越通社河内——5月22日上午，越南农业与农村发展总会在河内举办了“疏通农业资金流：为企业和农民提供安全可持续的信贷解决方案”论坛，并正式启动了“为可持续农业事业发展考察、评级并公布商农信誉——越南农业信誉指数（VARI）”计划，同时推出了该计划的官方网站。
据组委会介绍，越南农业信誉指数旨在以科学、客观、透明的方式研究、考察和评估农业领域企业及商人的信誉度。
越南农业与农村发展总会主席胡春雄表示，在农业部门仍存在信息不透明、商品质量低劣或某些领域违反贸易承诺的背景下，建立信誉评估标准体系有望有助于提升商业道德标准，促进健康竞争，增强市场信心。
越南农业信誉指数不仅限于评级活动，更有望成为企业与国内外投资者、信贷机构及合作伙伴之间的桥梁；从而支持有信誉的企业更便利地获取资金、市场及合作机会等资源。
胡春雄在论坛上还指出，许多企业、合作社和农民因缺乏抵押资产、生产规模小、财务管理能力有限，而同时自然灾害、疫病风险日益增大，投入成本上升，市场产出不稳定，在获取信贷方面仍面临困难。
特别是，绿色农业、有机农业、循环经济或高科技应用等领域通常需要较长的投资周期，资金回收慢，但资金需求却非常大。
农产品出口企业不仅在获取国内资金方面遇到困难，在国际交易中还面临诸多风险。
胡春雄认为，这一现实表明，商业银行的角色不应仅限于提供信贷，还需扩展到支持国际支付、信用担保、合作伙伴核实及风险防范等方面。
为了实现安全、可持续地疏通资金流，国际经济与法律研究院管委会主席、越南农业企业网络副主席阮氏秋贤认为，需要将“ESG护照”本土化，以规范和简化绿色信贷审批流程。
阮氏秋贤还表示，全球金融资本目前用于绿色项目的资金非常充裕，并随时准备投资于东南亚地区。
据专家介绍，除了完善信贷政策、发展绿色信贷或建立国家—银行—企业之间的风险共担机制外，提高企业的透明度和信誉度将日益成为未来获取资金的重要条件。
越南农业信誉指数及其官方网站 www.vari.org.vn 的推出，不仅有望为农业企业界增添一个宣传推广渠道，也有助于形成一个透明、平等的合作环境，提升越南农业企业在全球价值链中的信誉。（完）
联合国粮农组织始终将越南视为区域重要合作伙伴
5月21日，越南驻意大利大使阮芳英在位于意大利罗马的联合国粮食及农业组织（FAO）总部，向粮农组织总干事屈冬玉递交委任书，正式履新越南常驻联合国粮农组织代表。