越南农业企业信用评级计划启动

越通社河内——5月22日上午，越南农业与农村发展总会在河内举办了“疏通农业资金流：为企业和农民提供安全可持续的信贷解决方案”论坛，并正式启动了“为可持续农业事业发展考察、评级并公布商农信誉——越南农业信誉指数（VARI）”计划，同时推出了该计划的官方网站。



据组委会介绍，越南农业信誉指数旨在以科学、客观、透明的方式研究、考察和评估农业领域企业及商人的信誉度。



越南农业与农村发展总会主席胡春雄表示，在农业部门仍存在信息不透明、商品质量低劣或某些领域违反贸易承诺的背景下，建立信誉评估标准体系有望有助于提升商业道德标准，促进健康竞争，增强市场信心。



越南农业信誉指数不仅限于评级活动，更有望成为企业与国内外投资者、信贷机构及合作伙伴之间的桥梁；从而支持有信誉的企业更便利地获取资金、市场及合作机会等资源。



胡春雄在论坛上还指出，许多企业、合作社和农民因缺乏抵押资产、生产规模小、财务管理能力有限，而同时自然灾害、疫病风险日益增大，投入成本上升，市场产出不稳定，在获取信贷方面仍面临困难。



特别是，绿色农业、有机农业、循环经济或高科技应用等领域通常需要较长的投资周期，资金回收慢，但资金需求却非常大。



农产品出口企业不仅在获取国内资金方面遇到困难，在国际交易中还面临诸多风险。



胡春雄认为，这一现实表明，商业银行的角色不应仅限于提供信贷，还需扩展到支持国际支付、信用担保、合作伙伴核实及风险防范等方面。



为了实现安全、可持续地疏通资金流，国际经济与法律研究院管委会主席、越南农业企业网络副主席阮氏秋贤认为，需要将“ESG护照”本土化，以规范和简化绿色信贷审批流程。



阮氏秋贤还表示，全球金融资本目前用于绿色项目的资金非常充裕，并随时准备投资于东南亚地区。



据专家介绍，除了完善信贷政策、发展绿色信贷或建立国家—银行—企业之间的风险共担机制外，提高企业的透明度和信誉度将日益成为未来获取资金的重要条件。



越南农业信誉指数及其官方网站 www.vari.org.vn 的推出，不仅有望为农业企业界增添一个宣传推广渠道，也有助于形成一个透明、平等的合作环境，提升越南农业企业在全球价值链中的信誉。（完）

越通社