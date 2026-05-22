经济

越南吸引风险投资资金流入创新领域

据越南财政部公布的消息，财政部副部长阮德心日前与由风险投资基金 Argor Capital率领的国际投资者代表团举行了工作会谈。越南国家创新中心和外国投资局领导一同出席活动。

工作会谈场景。图自《财政经济杂志》
工作会谈场景。图自《财政经济杂志》

越通社河内——据越南财政部公布的消息，财政部副部长阮德心日前与由风险投资基金 Argor Capital率领的国际投资者代表团举行了工作会谈。越南国家创新中心和外国投资局领导一同出席活动。

阮德心在会谈上发表讲话时强调，越南党和国家已将科技、创新确定为推动增长模式转型的关键动力，助力以最快且可持续的方式实现两位数增长目标。因此，吸引风险投资资金投入对鼓励越南企业推动科技创新，积极参与新兴领域具有重大意义，同时也有助于完善相关法律法规，激发突破性发展动力，为国家经济增长作出贡献等。

Argor Capital联合创始人阿迪亚·卡马特（Aditya Kamath）指出，越南是Argor Capital的重点市场之一。该基金一向积极对越南科技与创业生态系统进行投资，并承诺持续支持越南创新创业精神。

阿迪亚·卡马特透露，Argor Capital和其他国际投资者高度评价越南近年来在创业生态环境建设方面所取得的积极进展以及越南人民展现出的创业精神；同时希望进一步了解扩大对越投资力度，拓展业务范围的机会以及参与越南国际金融中心的可行性。

Argor Capital 成立于2018年，总部设在新加坡。Argor Capital资本总规模约4亿美元，主要投向越南、印度尼西亚和菲律宾市场的A轮（Series A）阶段。

阮德心还表示，为实现在未来约20年里保持两位数增长的目标，越南政府将继续维护政治稳定和稳定宏观经济大盘，同时构建透明、公平的法律环境，确保国内投资者与外国投资者享有平等的投资待遇，进一步简化行政审批流程，以吸引更多私人资本和高质量外资流入。

关于引资方向，越南优先发展北南高速铁路、河内和胡志明市城铁、航空港、机场等战略性基础设施建设项目以及科技、创新、数字化转型、高素质人力资源开发等。

关于胡志明市和岘港国际金融中心，越南将出台最具突破性和竞争力的特殊机制和政策，包括税收、劳动用工、土地使用、签证以及行政审批等方面的优惠措施，为国际投资者参与胡志明市和岘港国际金融中心的建设与运营创造最便利的条件。（完）

越通社
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