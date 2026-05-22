经济

总投资6亿美元的电子元件制造厂在宁平省兴建

5月22日，隶属于中国台湾奇鋐科技股份有限公司的AVC科技越南有限公司在宁平省黎胡坊金榜一号工业区举行了总投资高达6亿美元的电子元件制造厂动工仪式。

VC科技越南金榜项目开工仪式。图自越通社
VC科技越南金榜项目开工仪式。图自越通社

越通社宁平省——5月22日，隶属于中国台湾奇鋐科技股份有限公司的AVC科技越南有限公司在宁平省黎胡坊金榜一号工业区举行了总投资高达6亿美元的电子元件制造厂动工仪式。

AVC科技越南有限公司总经理郑庆祥表示，越南一直是AVC集团在亚洲最重要的战略市场之一。AVC工厂建在金榜一号工业区，占地面积超过46.1万平方米，年生产规模超过8400万件产品，相当于每年超过310万吨产品。该工厂将专注于生产服务器散热设备，如散热风扇、散热器、冷却板、水冷散热系统，以及机箱外壳、铰链、滑轨、浮动接头和快速接头等组件。

按计划，该项目将于2027年1月前完成投资建设、设备安装并投入运营。稳定运行后，该工厂预计将为约2万名劳动者创造就业岗位，为提高当地居民收入和促进地方劳动力结构转型做出贡献。

此前，AVC于2020年在宁平省同文三号工业区投资建设了AVC一号工厂，总面积超过20万平方米，总投资额为4亿美元。经过多年稳定运营，AVC一号工厂取得了积极成果，2025年营业收入达11亿美元，同时为超过1.2万名劳动者创造了稳定就业。

宁平省经济区及工业区管委会副主任阮梅顺在动工仪式上讲话，要求投资方集中资源，动员信誉良好的合作伙伴，加快推进进度，确保质量，符合已批准的规划和设计。在项目实施以及运营开发过程中，须严格遵守环境保护、投资建设、劳动就业及消防安全等方面的规定和标准。

宁平省经济区及工业区管委会承诺始终与投资者和企业并肩同行，提供支持以利顺利开展项目，营造开放、透明、安全的投资环境，依法及时落实各项机制、政策、优惠以及本省的特殊扶持政策。（完）

越通社
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