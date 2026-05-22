经济

胡志明市加大力度打击售假及侵犯知识产权犯罪

自2026年初以来，胡志明市市场管理分局检查并处理了882起涉及假冒商标和侵犯知识产权的违法案件，重点对滨城市场和西贡广场等“热点”区域开展定期和突击检查。

胡志明市加大力度打击售假及侵犯知识产权行为。图自越通社
胡志明市加大力度打击售假及侵犯知识产权行为。图自越通社

越通社胡志明市——自2026年初以来，胡志明市市场管理分局检查并处理了882起涉及假冒商标和侵犯知识产权的违法案件，重点对滨城市场和西贡广场等“热点”区域开展定期和突击检查。上述信息由胡志明市市场管理分局代表21日在胡志明市人民委员会举行的经济社会新闻发布会上提供。

胡志明市市场管理分局副局长阮光辉表示，打击假冒伪劣商品被确定为2026年的重点任务。通过检查，职能部门暂扣超过77100件产品，包括鞋类、化妆品、服装、摩托车配件、手机配件等，总价值超过101亿越盾，罚款超过51亿越盾，并将2起有犯罪迹象的案件移送调查机关。

仅滨城市场和西贡广场（Saigon Square）两地，市场监管部门就处理了71起违法行为，暂扣1574件假冒商标产品，价值超过4.31亿越盾，罚款超过3亿越盾，并强制销毁全部违规商品。

在5月7日至20日的高峰期，分局处理了138起涉及售假和侵犯知识产权的违法行为，暂扣7287件产品，价值超过46亿越盾。其中，职能部门对86起案件处以罚款，总额为8.31亿越盾，并将1起有犯罪迹象的案件移送调查机关。

胡志明市正在部署多项打击走私、商业欺诈和假冒伪劣商品的专题计划；要求各市场监管队加强日常检查，包括在非工作时间和节假日期间进行检查，按照“绝不姑息、没有禁区、没有例外”的方针严肃处理。

与此同时，职能部门在市场监管中大力应用技术、数字化转型和数据库；同时加强与公安、市场管理委员会、商业中心及地方政府的协调配合，在重点区域开展同步检查。

胡志明市市场管理分局表示，将继续要求各经营组织和个人签署不销售假冒伪劣和侵犯知识产权商品的承诺书，加强对电子商务平台、社交媒体的检查，并从严处理屡犯或重点案件。（完）

越通社
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