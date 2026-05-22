经济

越中咖啡合作：为越南咖啡拓展中国市场带来新机遇

在丽江市白沙古镇举行的第二届丽江玉龙雪山咖啡活动周成为了重要亮点，不仅搭建起企业、专家与消费者之间的对接桥梁，更为双方在咖啡文化、咖啡工艺及咖啡市场方面开展广泛合作开辟了广阔前景。

介绍云南咖啡的展位。图自越通社
介绍云南咖啡的展位。图自越通社


越通社河内——在越中农业与贸易合作日益深化的背景下，越南与中国特别是云南省的咖啡产业正取得令人瞩目的发展。在丽江市白沙古镇举行的第二届丽江玉龙雪山咖啡活动周成为了重要亮点，不仅搭建起企业、专家与消费者之间的对接桥梁，更为双方在咖啡文化、咖啡工艺及咖啡市场方面开展广泛合作开辟了广阔前景。

据越通社驻华记者报道，越南与中国的咖啡合作得益于地理位置毗邻以及自然条件的相似性。越南西原地区以罗布斯塔（Robusta）咖啡闻名，而中国云南则主要种植阿拉比卡（Arabica）咖啡。这不仅在供应链上形成了完美互补，也为两国在咖啡工艺与生产经验交流方面开辟了广阔空间。

普洱市咖啡青年创业者发展协会会长刘海峰在接受越通社记者采访时强调，越南是全球第二大咖啡生产国，而中国的咖啡消费市场目前已位居世界前列。双方可在多个方面推进合作：从贸易往来、人力资源培训、举办赛事与研讨会等专业活动，开发特色咖啡产品等。

刘海锋还表示，双方开展咖啡交流与品鉴活动具有重要意义。越南主要生产罗布斯塔咖啡，而云南种植阿拉比卡咖啡。目前，许多云南咖啡产品仍需引入越南咖啡原料，这为双方带来了携手合作、共同发展的良好机遇。

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第二届丽江玉龙雪山咖啡活动周期间，两国年轻人就咖啡主题进行交流。图自越通社



瑞士Ecom集团旗下越南Acom公司代表阮宝辉也高度评价两国间的合作潜力。他表示：“越中两国在咖啡领域的合作前景十分广阔。在下一阶段，双方可围绕咖啡文化、咖啡旅游、云南咖啡与越南西原咖啡对接等诸多方面开展合作。此外，还可以向农户传授调制工艺，共同提升产品质量，并在世界咖啡版图上树立云南咖啡和越南咖啡品牌。

阮宝辉建议，应让云南民众更加了解越南咖啡，介绍两地咖啡的差异性，并在进入中国市场之前，在越南本土确立清晰的营销战略与品牌定位。与此同时，通过开展工艺交流，进一步提升产品质量、拓展市场规模，并巩固越南咖啡在中国市场的地位。

越中咖啡合作特别是与云南的合作正迈入全方位发展新阶段：从文化连结、经贸往来到旅游合作。各项咖啡节、交流和体验活动不仅有助于推介产品，更是架起了文化沟通的桥梁，为提升产品质量、塑造品牌形象以及推动双边可持续合作注入了强劲动力。（完）

越通社
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