多家车企确认其车型兼容E10汽油 为全国推广做好准备



越通社河内——在生物汽油E10将于2026年6月1日起在越南全国正式推广使用前，本田、丰田、现代、福特和梅赛德斯-奔驰等多家大型汽车与摩托车制造商确认，目前在越南市场流通的大多数现代车型，在正确保养的情况下均可安全使用E10燃料。



根据越南工贸部第50/2025/TT-BCT号通知，自2026年6月1日起，市场销售的无铅汽油须掺混乙醇，全面转为E10生物汽油。这是越南推进绿色能源转型、减少排放并提高可再生燃料使用比例的重要举措。



丰田越南公司代表表示，1997年以后生产的所有车型，包括新车和二手车，均兼容E10汽油。该公司强调，使用E10不会影响车辆的安全性、运行性能及保养成本。



本田越南公司也确认，目前该公司大部分汽车和摩托车型均可正常使用E10汽油，仅高性能车型Civic Type R建议使用辛烷值RON95及以上的燃料。



与此同时，现代成功越南公司表示，其销售的所有汽油发动机车型均按照全球标准设计，可兼容E10燃料。福特越南公司也确认，采用EcoBoost发动机的Ranger、Everest和Territory等车型均支持E10燃料，其中许多2013年以后生产的车型甚至可使用乙醇含量高达15%的燃料。



在豪华车领域，奥迪、宝马和梅赛德斯-奔驰已公布兼容E10的车型名单，但提醒部分2000年代初生产的早期缸内直喷车型可能不适合使用该类燃料。



工贸部创新、绿色转型与工业促进局副局长陶维英表示，E10汽油是推动越南生物燃料产业发展和环境保护的重要解决方案之一。



多家车企同时提醒，对于车龄较大或缺乏保养的车辆，E10中的乙醇可能清除油箱及燃油系统中的沉积物，导致燃油滤芯堵塞或影响车辆运行。专家建议车主定期保养燃油系统，更换老化橡胶部件，并优先选择信誉良好的加油站，确保乙醇混合比例符合标准。



对于大多数现代汽车和摩托车而言，只要正确使用和保养，转用E10不会对车辆性能和发动机寿命造成明显影响。（完）

