越南欢迎意大利合作伙伴深化多领域合作

越通社罗马——据越通社驻意大利记者报道，应意大利自由职业者联合会（Confprofessioni）主席马尔科·纳塔利（Marco Natali）邀请，越南驻意大利大使阮芳英出席并在由Confprofessioni与国际化专家协会（APRI International）联合举办的第四届年度国际会议（AIM2026）上发表讲话。



会上，阮芳英表示，越南正迈入以战略自主、绿色转型和创新发展为导向的新发展阶段，同时正逐步成为东盟地区重要的生产与物流枢纽。目前，越意双边贸易额已接近80亿美元，意大利继续保持越南在欧盟第三大贸易伙伴地位。



她强调，越意两国经济具有高度战略互补性：意大利在先进技术、工业设计等领域优势突出，而越南则具备制造能力强、区域市场辐射广的优势，可连接东盟及亚太市场。越南欢迎意大利合作伙伴在技术转让、人工智能（AI）、绿色基础设施、职业教育培训等领域进一步深化合作。



目前，莱昂纳多（Leonardo）、芬坎蒂尼（Fincantieri）、比亚乔（Piaggio）等意大利大型企业已在越南成功开展业务，并获得SIMEST、SACE、ICE等金融和保险机构的大力支持。此外，意大利在“公正能源转型伙伴关系”（JETP）框架下向越南提供的5亿欧元融资承诺，也为双方在可再生能源和高科技领域拓展合作创造了广阔空间。



阮芳英表示，越南驻意大利大使馆始终愿为意大利合作伙伴赴越开展务实合作提供支持与协助，特别是为预计将于今年11月访越的意大利企业家和专家代表团创造便利条件。



AIM2026是意大利具有影响力的国际会议之一，旨在搭建思想、战略与合作倡议交流平台，推动意大利出口与国际合作发展。意大利副总理兼外长安东尼奥·塔亚尼（Antonio Tajani）、农业部长弗朗切斯科·洛洛布里吉达（Francesco Lollobrigida）等政府高级官员出席会议并发表讲话。（完）

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