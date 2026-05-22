经济

越南多措并举提高FDI质量

越南外国投资局局长杜文史指出，越南目前吸引FDI项目超4.5万个，注册资本总额突破5300亿美元。多年来，流入各工业区、加工出口区的FDI资金持续保持积极增长势头，为推动工业增长、扩大出口及促进经济结构转移做出了重要贡献。

MCNEX VINA有限责任公司相机模块和电子元件的生产线。图自越通社
MCNEX VINA有限责任公司相机模块和电子元件的生产线。图自越通社

越通社河内——向绿色工业园区、生态工业园区模式转型正成为越南提高引进外商直接投资（FDI）质量、增强国家竞争力并深度参与全球供应链的必然路径。

越南财政部的报告显示，截至目前，越南共有478个工业区，总面积约14.59万公顷。其中，324个工业区已投入运营，总面积约9.57万公顷；153个工业区正在建设中，预计新增 3.26万公顷工业用地。

越南目前吸引FDI项目超4.5万个，注册资本总额突破5300亿美元。多年来，流入各工业区、加工出口区的FDI资金持续保持积极增长势头，为推动工业增长、扩大出口及促进经济结构转移做出了重要贡献。

越南外国投资局局长杜文史

值得注意的是，越南吸引FDI的趋势正从追求规模转向更加注重质量。现有项目的投资资金显著增加，反映出投资者对越南投资环境的长期信心。产业结构也在向高科技、加工制造和智能生产方向转变。

然而，杜文史表示，FDI项目质量参差不齐，基础设施和人力资源仍是瓶颈，全球供应链结构的重组为吸引FDI带来新机遇和压力，投资标准也明显改变，吸引FDI的竞争日趋激烈等。

在此背景下，杜文史认为，各工业区须重新实现定位，发展成为创造高附加值并连接供应链的综合平台。为此，越南亟需推动工业区向绿色、生态及智能方向发展。这不仅是环境要求，而且已成为参与下一代全球供应链的必要条件。

为促进这一模式发展，越南政府于2022年5月28日颁布了关于工业区和经济区管理的第35/2022/NĐ-CP号法令，为生态工业园区确立了法律框架。随后，越南计划与投资部（现为财政部）于2025年1月颁布了第05/2025/TT-BKHĐT号通知，指导建设生态工业区，并确立该模式在生产与引资中的作用。

经济专家认为，向生态工业园区转型不仅是满足国际环境标准的必要条件，也为提升经济增长质量和竞争力提供了机遇。事实上，许多跨国公司在选择投资地点时，都将绿色环保、减排和有效使用能源作为优先考虑因素。

对越南而言，发展生态工业园区有助于提高资源利用效率，通过循环经济模式降低生产成本，为工人营造更好的工作环境，符合越南到2050年实现净零排放的目标。

除完善政策外，越南需要加强为工业区内企业获取绿色技术、数字化转型和绿色融资渠道提供支持；同时，加强FDI企业与国内企业之间的对接，形成可持续的生产生态系统，提高国产化率，并深度地参与全球价值链。（完）

越通社
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