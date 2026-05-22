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守护“绿色家园”，推动可持续发展：地方的行动

越南农业与环境部表示，近年来，越南在自然保护、生态系统修复以及推动人与自然和谐发展方面取得了积极进展。然而，生物多样性仍面临生态退化、气候变化以及非法猎捕和野生动物贸易等多重挑战。

同塔梅生态保护区占地面积超过106公顷，并即将扩建至60公顷。图自越通社
同塔梅生态保护区占地面积超过106公顷，并即将扩建至60公顷。图自越通社

越通社河内——越南农业与环境部表示，近年来，越南在自然保护、生态系统修复以及推动人与自然和谐发展方面取得了积极进展。然而，生物多样性仍面临生态退化、气候变化以及非法猎捕和野生动物贸易等多重挑战。

不断完善生态保护体系

每年5月22日是国际生物多样性日。今年的主题为“地方行动，全球成效”，进一步凸显地方政府、社区及社会各界在生态保护和可持续发展中的重要作用。

目前，越南建立由180个陆地和海洋自然保护区组成的保护网络，总面积超过267万公顷。相关保护体系正在持续完善，以加强生态连通性、恢复自然栖息地，并加大对珍稀濒危物种的保护力度。

越南森林覆盖率稳定保持在42%以上，在保护水资源、应对气候变化以及吸收碳排放方面发挥着重要作用。同时，红树林、湿地、珊瑚礁、海草床和沿海生态系统等重点生态区域，也正通过生态修复项目和基于自然的解决方案逐步恢复。

近年来，越南不断推进国际自然保护领域合作，多个《拉姆萨尔公约》湿地、生物圈保护区和东盟遗产公园相继获得国际认可。这不仅有助于保护具有全球价值的生态系统，还进一步推动了国际合作与经验交流。

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广义省一片绿油油的森林。图自越通社

在野生动物保护方面，越南持续加强野生动物救护、人工繁育、放归自然以及打击非法贸易等工作。与此同时，相关法律体系和跨部门协调机制不断完善，以提升管理和执法效率。

此外，生物多样性保护正逐步被纳入国家及地方发展规划，推动形成经济发展与生态保护协调并进的发展模式。

不过，生态系统退化、自然栖息地减少、环境污染、海洋塑料垃圾以及自然资源过度开发等问题，仍对生物多样性保护构成较大压力。有关部门表示，应对这些挑战需要长期投入、跨部门协作以及社会各界的广泛参与。

多地开展环保行动凝聚社会合力

为此，越南农业与环境部建议各部门和地方政府加强宣传教育，提高公众对自然保护和生物多样性重要性的认识。同时，鼓励民众、企业和社会组织积极参与植树造林、森林保护、减少塑料垃圾以及社区生态保护等活动。

各地也被要求加快落实国家生物多样性战略，推动科技和数字化技术在资源管理中的应用，并进一步加强对非法开发自然资源及非法买卖野生动植物行为的打击力度。

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青年们参加在同塔省举行的“塑料瓶换礼物”项目。图自越通社

为响应2026年国际生物多样性日，越南多地近期陆续开展形式多样的环保活动。在多个省市，植树造林、红树林修复、海洋环境清洁和水资源保护等活动吸引了广大民众、青年志愿者、企业和社会组织积极参与。

5月17日，山罗省举行“绿色森林再生”项目，当地林业部门、政府、居民及企业共同参与，在云湖乡种植了6000棵树木。该地区被视为越南西北部的重要“绿色屏障”，也是多种珍稀动植物的重要栖息地。

与此同时，西宁省还举办了以自然遗产和生态系统保护为主题的绘画和短视频创作比赛，进一步向社会特别是年轻一代传播保护自然资源和生态环境的理念。（完）

越通社
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