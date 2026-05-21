环保

广治省：13只野生动物被放归大自然

5月21日上午，峰牙-己榜国家公园管理局通报，该局旗下生物救助、保护和发展中心同相关单位将13只野生动物放归大自然，包括2只花面狸、4只熊猴和7只猕猴。

生物救助、保护和发展中心职能力量将13只野生动物被放归大自然。图自越通社
生物救助、保护和发展中心职能力量将13只野生动物被放归大自然。图自越通社

越通社广治——5月21日上午，峰牙-己榜国家公园管理局通报，该局旗下生物救助、保护和发展中心同相关单位将13只野生动物放归大自然，包括2只花面狸、4只熊猴和7只猕猴。这是越南农业与环境部发布关于濒危、珍贵和稀有动物、常见森林动物以及实施《濒危野生动植物种国际贸易公约》的第85/2025/TT-BNNMT号通知中规定IIB组的物种。

据生物救助、保护和发展中心代表介绍，这批野生动物是该中心近期通过不同渠道接收的。在救护期间，该中心在将这些动物放归大自然前对它们进行健康监测、体能康复训练以及野外生存技能恢复训练。

在放归大自然前，全部动物都接受了体检与野外适应性的评估，并满足全部安全条件。放养区域也经过精心挑选，确保其适合每种物种的生态特性，有食物来源和庇护所，并最大限度地减少人类的影响。

生物救助、保护和发展中心代表透露，将野生动物放归大自然不仅帮助它们回归自然栖息地，还有利于恢复大自然野生动物种群，维护生态系统平衡，并提高社会对生物多样性保护的意识。这项活动也展现了有关部门在保护野生动物、防止非法猎杀、圈养和贩卖濒危稀有物种方面所做的努力。（完）

越通社
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