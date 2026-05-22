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东盟-中国全面战略伙伴关系：构建一个和平、稳定、合作、发展和韧性的地区

5月21日，第32次东盟-中国高官磋商会（ACSOC）暨落实《东海各方行为宣言》第26次东盟-中国高官会（SOM-DOC）在马来西亚吉隆坡举行。越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江率领越南代表团出席会议。

第32次东盟-中国高官磋商会。外交部供图
第32次东盟-中国高官磋商会。外交部供图

越通社河内——5月21日，第32次东盟-中国高官磋商会（ACSOC）暨落实《东海各方行为宣言》第26次东盟-中国高官会（SOM-DOC）在马来西亚吉隆坡举行。越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江率领越南代表团出席会议。

* 在第32次东盟-中国高官磋商会上，东盟各国高度评价中国在地区和世界上的作用，中国是东盟最活跃、最深入、最全面的伙伴之一。

东盟和中国目前是地区增长和发展的动力，2025年东盟GDP增长达4.9%，中国达5%，双方多年来也是彼此最大的贸易和投资伙伴。

中国外交部副部长、东盟高官会中国代表团团长华春莹评价东盟是地区最成功的组织之一，其话语权和地位日益提高，并强调，中国视东盟为邻国外交政策的优先方向，支持东盟共同体建设进程和中心作用，愿意为地区的繁荣发展作出贡献。

在当前世界局势仍然复杂且难以预测的背景下，会议特别强调东盟和中国更需要对话、建立信任、连接、合作、提高韧性和抵御冲击的能力，共同为地区的和平、安全、稳定、可持续发展作出贡献。

会议也回顾了第28次东盟-中国峰会（2025年10月）成果的落实情况，并一致同意，继续大力推进2026-2030年阶段东盟-中国行动计划的实施，尽快完成东盟-中国自由贸易区3.0升级议定书的批准程序并有效实施，加强能源、人工智能、数字化转型、旅游、民间交流、打击网络犯罪、网络诈骗等领域的合作。

* 在落实《东海各方行为宣言》第26次东盟-中国高官会上，各国强调在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上，维护东海和平、稳定、安全、安宁、航行和飞越自由的重要性。东盟各国和中国共同回顾了在全面落实《东海各方行为宣言》和 “东海行为准则”谈判取得的成果，并对各方在落实《东海各方行为宣言》联合工作组会上所做出的的努力，以早日达成一项有效、实质、符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的“准则”。

* 越南外交部副部长、东盟高官会越南代表团团长邓黄江在各场会议上发言时强调，越南和东盟重视东盟-中国全面战略伙伴关系。特别是在当前背景下，东盟-中国关系必须为地区的和平、稳定与发展作出更积极的贡献。

邓黄江同时建议，双方加强磋商，推动中国尽早签署和批准《东南亚无核武器区条约》（SEANWFZ）议定书。

邓黄江同时强调了维护东海和平、稳定、航行和飞越自由、以和平方式解决争端、遵守国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》的重要性。他呼吁各方全面、有效落实《东海各方行为宣言》，并强调，《东海各方行为宣言》是“东海行为准则”谈判的重要基础。越南将继续与东盟各国和中国密切配合，推动早日达成一项有效、实质、符合国际法特别是1982年联合国海洋法公约的《东海各方行为宣言》，为东海和平、稳定与合作作出切实贡献。

* 会议期间，邓黄江会见了中国外交部副部长、东盟高官会中国代表团团长华春莹和中国落实《东海各方行为宣言》高官会代表团团长侯艳琪。

会见中，双方一致同意继续密切配合，有效落实两党、两国高层领导人达成的协议和共识；加强高层代表团互访；推动贸易、投资、基础设施互联互通、交通运输、农业、能源等领域的务实合作。双方也就共同关心的国际和地区问题交换了意见，强调了推动谈判，达成一项有效、实质、符合国际法和1982年《联合国海洋法公约》的“东海行为准则”的决心。（完）

越通社
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