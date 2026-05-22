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推动越非合作关系可持续发展

5月21日下午，越南社会科学翰林院南亚-西亚-非洲研究所在河内举行题为“促进越南与非洲合作，致力于可持续发展目标”的学术座谈会。

座谈会现场。图自越通社
座谈会现场。图自越通社

越通社河内——值此纪念非洲日（5月25日）之际，5月21日下午，越南社会科学翰林院南亚-西亚-非洲研究所在河内举行题为“促进越南与非洲合作，致力于可持续发展目标”的学术座谈会。

南亚-西亚-非洲研究所所长阮春忠副教授在致辞时指出，越南与非洲各国在贸易、农业、教育、数字化转型以及绿色发展等许多领域具有巨大合作潜力。多年来，越南与非洲各国的传统友好关系不断得到巩固与拓展，为新发展阶段推动越非合作关系更深广、有效且可持续发展奠定基础。

阮春忠相信本次座谈会将成为双方管理者、科学家、专家、企业代表和伙伴交换意见，对机遇和挑战进行评估，同时为新阶段进一步加强越非合作关系建言献策的良好机会。

至于越南合作机遇，南亚-西亚-非洲研究所研究生阮黎诗香认为，首先，越南在绿色项目上同非洲开展合作活动，其中，支持非洲各国建立碳市场治理和运营体系；同时需要在气候外交和全球治理方面开展合作，扩大对绿色技术的投资和出口活动。

原越南驻印度尼西亚大使软登光表示，越南需要巩固与传统伙伴的关系，增进政治互信，扩大与潜在新伙伴的关系，大力推进经济外交，在关键经济和发展领域上逐步建立互补关系。越南应确定切实有效的关键合作领域。同时，越南需要进一步发挥其在双边关系中的地位和发展模式，提出战略合作倡议。具体是加强高层外交活动，与志同道合的关键国家建立适当且相称的伙伴关系框架。

在座谈会上，各专家提出了一系列综合解决方案，旨在推动越南与非洲各国双边和多边合作取得突破性进展。值得注意的是，越南需要主动发挥桥梁作用，率先拓展交流平台，并为非洲伙伴建立技能培训项目框架。（完）

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越通社
#越南社会科学翰林院 #南亚-西亚-非洲研究所 #越南 #非洲 #可持续发展目标 #碳市场
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