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越南原国家副主席阮氏萍获颁巴勒斯坦国功绩之星勋章

5月22日上午，越南国家主席办公室与外交部及巴勒斯坦驻越大使馆在河内联合举行仪式，向越南原国家副主席阮氏萍颁授巴勒斯坦国功绩之星勋章，以表彰她为争取和平、正义、人权事业以及增进同巴勒斯坦人民的团结友谊所做出的卓越贡献。

越南原国家副主席阮氏萍与各位代表。图自越通社
越南原国家副主席阮氏萍与各位代表。图自越通社

越通社河内——5月22日上午，越南国家主席办公室与外交部及巴勒斯坦驻越大使馆在河内联合举行仪式，向越南原国家副主席阮氏萍颁授巴勒斯坦国功绩之星勋章，以表彰她为争取和平、正义、人权事业以及增进同巴勒斯坦人民的团结友谊所做出的卓越贡献。

值此之际，越共中央总书记、国家主席苏林向原国家副主席阮氏萍送花篮表示祝贺。

巴勒斯坦驻越大使萨阿迪·萨拉马在仪式上致辞时表示，十分荣幸能代表巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯，向越南杰出领导人、越南革命外交气魄与智慧的象征、巴勒斯坦人民的忠实朋友——原国家副主席阮氏萍颁授该勋章。

萨阿迪·萨拉马大使明确指出，功绩之星勋章不仅体现了对阮氏萍在争取民族独立、和平与正义斗争中所做不懈贡献的充分肯定，更是巴勒斯坦国家和人民对这位数十年来始终向巴勒斯坦给予真诚、一贯支持的朋友表达的深切谢意。

巴勒斯坦大使表示，阮氏萍的名字与越南争取民族独立、国家统一和建设和平历程中的重要历史里程碑紧密相连。特别是她在一系列促成《巴黎协定》签署的外交活动中所发挥的重要作用，为和平、稳定与和解奠定了基石，并成为激励众多争取自决权与正义的民族的灵感源泉。

萨阿迪·萨拉马大使强调，对于巴勒斯坦人民而言，阮氏萍是勇敢、外交智慧以及坚定捍卫国际法原则的象征。她始终为捍卫正义、人权以及巴勒斯坦人民在其家园上享有自由、独立与尊严生活的正当权利而发声。

萨阿迪·萨拉马大使认为，此次勋章颁授仪式是巴勒斯坦人民与越南人民之间深厚友谊的生动例证。两国人民共同坚守对和平、独立的渴望以及对国际正义的信念。萨阿迪·萨拉马大使向阮氏萍致以美好祝愿，并坚信越巴友好合作关系在今后将继续向前迈进。

原国家副主席阮氏萍在仪式上发表讲话时，对巴勒斯坦国颁授功绩之星勋章表达由衷的感激与诚挚的谢意。她表示，这一高贵奖项体现了对她个人及越南人民的友好团结情谊与崇高敬意，其不仅是她个人的荣幸，也是对越巴两国人民在争取民族独立、和平与正义斗争中的团结互助传统的高度认可。

阮氏萍坚信，越巴传统友谊将由两国历代人民继续继承、筑牢并发展得更加紧密。她同时向马哈茂德·阿巴斯总统、萨阿迪·萨拉马大使以及巴勒斯坦人民感谢巴勒斯坦人民给予她本人和越南人民的美好情谊。（完）

越通社
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