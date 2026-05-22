☕️越通社新闻下午茶（2026.5.22）

越南原国家副主席阮氏萍与各位代表。图自越通社

越通社河内——·5月22日上午，越南国家主席办公室与外交部及巴勒斯坦驻越大使馆在河内联合举行仪式，向越南原国家副主席阮氏萍颁授巴勒斯坦国功绩之星勋章，以表彰她为争取和平、正义、人权事业以及增进同巴勒斯坦人民的团结友谊所做出的卓越贡献。 全文



·5月22日，越共中央委员、国会副主席阮氏清在顺化市烈士陵园出席在老挝战场上英勇牺牲的8具越南志愿军和专家烈士遗骸的悼念、追悼及安葬仪式。全文



·值此安江省伊斯兰教占族同胞迎来2026年哈吉节（Roya Haji）之际，5月21日上午，安江省委副书记、省祖国阵线委员会主席陈氏清香率省工作代表团，前往永行乡Jamiul Mukminin清真寺管理委员会、美德乡Jamiul Aman清真寺管理委员会开展慰问活动并致以节日祝贺，同时向两乡的占族神职人员、政策优抚家庭及德高望重人士赠送节日慰问品。全文



·在立法与执法过程中建设法律大数据库并大力推进人工智能（AI）应用，被确定为促进司法改革并完善法律制度的必要举措，旨在贯彻落实越南中央政治局第66/NQ-TW号决议和第57/NQ-TW号决议的精神。



越南国防部网络空间作战司令部副司令阮松兴少将在会议上发表讲话。图自越通社





·以“在后量子与人工智能时代守护数字未来”为主题的越南信息安全会议（Vietnam Security Summit 2026）5月22日在河内举行。全文



·在生物汽油E10将于2026年6月1日起在越南全国正式推广使用前，本田、丰田、现代、福特和梅赛德斯-奔驰等多家大型汽车与摩托车制造商确认，目前在越南市场流通的大多数现代车型，在正确保养的情况下均可安全使用E10燃料。根据越南工贸部第50/2025/TT-BCT号通知，自2026年6月1日起，市场销售的无铅汽油须掺混乙醇，全面转为E10生物汽油。这是越南推进绿色能源转型、减少排放并提高可再生燃料使用比例的重要举措。全文



·向绿色工业园区、生态工业园区模式转型正成为越南提高引进外商直接投资（FDI）质量、增强国家竞争力并深度参与全球供应链的必然路径。越南财政部的报告显示，截至目前，越南共有478个工业区，总面积约14.59万公顷。其中，324个工业区已投入运营，总面积约9.57万公顷；153个工业区正在建设中，预计新增 3.26万公顷工业用地。



·5月22日上午，越南农业与农村发展总会在河内举办了“疏通农业资金流：为企业和农民提供安全可持续的信贷解决方案”论坛，并正式启动了“为可持续农业事业发展考察、评级并公布商农信誉——越南农业信誉指数（VARI）”计划，同时推出了该计划的官方网站。



介绍云南咖啡的展位。图自越通社





·在越中农业与贸易合作日益深化的背景下，越南与中国特别是云南省的咖啡产业正取得令人瞩目的发展。在丽江市白沙古镇举行的第二届丽江玉龙雪山咖啡活动周成为了重要亮点，不仅搭建起企业、专家与消费者之间的对接桥梁，更为双方在咖啡文化、咖啡工艺及咖啡市场方面开展广泛合作开辟了广阔前景。 全文



·鉴于刚果民主共和国和乌干达埃博拉疫情持续复杂发展，越南卫生部正紧急部署疫情监测与防控措施，主动应对疫情输入风险。5月22日上午，越南卫生部召开线上会议，讨论埃博拉病毒病的监测与防控工作，各预防医学单位及地方卫生厅代表参会。会议由卫生部副部长阮氏莲香副教授主持。



·5月21日，德国长沙俱乐部与欧洲“致力于越南海洋岛屿”越南人联络委员会在柏林联合举办题为“我们心中的越南海洋岛屿”图片展开幕式。



·设在在圣彼得堡的赫尔岑国立师范大学的俄越文化中心经过近一年的运作，活动日益扩大，已成为文化推广促进项目的可靠地址。在俄罗斯进行工作访问期间，5月20日越南教育出版社总编范永泰向该中心赠送教育书柜。



·5月22日，隶属于中国台湾奇鋐科技股份有限公司的AVC科技越南有限公司在宁平省黎胡坊金榜一号工业区举行了总投资高达6亿美元的电子元件制造厂动工仪式。



·在国际文化对外交流活动框架内，河内市人民委员会与莫斯科市政府联合举办“2026莫斯科河内文化日”艺术演出与展览开幕式，旨在进一步加强越俄两国人民交流，推动越俄传统友好关系发展。



·由越南通讯社《体育与文化》报创立的蟋蟀儿童奖，自2020年起每年举办一次，旨在表彰由儿童创作或为儿童而创作的优秀艺术作品。进入第七届——2026年蟋蟀奖继续证明了其作为文学艺术生活中一个权威奖项的生命力。



神田外语大学学生品尝越南河粉。图自越通社

·据越通社驻东京记者报道，在“体验世界饮食文化”系列活动框架下，日本千叶县神田外语大学自5月18日起连续两周将越南河粉纳入学校午餐菜单，供学生品尝。全文



·5月22日，越南文化、体育与旅游部同芹苴市人民委员会联合举行“保护与弘扬高棉族传统文化价值”会议，旨在提出保护和弘扬高棉族文化特色的具体措施，将其与可持续发展及巩固全民大团结相结合。（ 完 ）



Lê Thị Thúy Hà