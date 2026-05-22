文化

越南河粉征服日本大学生味蕾

据越通社驻东京记者报道，在“体验世界饮食文化”系列活动框架下，日本千叶县神田外语大学自5月18日起连续两周将越南河粉纳入学校午餐菜单，供学生品尝。

神田外语大学学生品尝越南河粉。图自越通社
神田外语大学学生品尝越南河粉。图自越通社



越通社河内——据越通社驻东京记者报道，在“体验世界饮食文化”系列活动框架下，日本千叶县神田外语大学自5月18日起连续两周将越南河粉纳入学校午餐菜单，供学生品尝。

对神田外语大学的学生来说，越南并不陌生。该校设有越南语专业，并常年举办“越南语演讲比赛”。然而，这是越南河粉首次正式进入该校食堂。

此次活动由学校食堂与饮食文化研究室联合举办，受到年轻学生的热烈欢迎。为增强体验感，校方特意将食堂布置成富有越南特色的场景：灯笼、塑料椅、小吃推车、杂货铺……处处洋溢着越南街头风情。厨师团队还专门设置了独立的河粉供应窗口，以应对高涨的用餐需求。

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河粉迅速成为该校食堂最受欢迎的菜品。图自越通社


负责制作河粉的主厨佐藤悠太表示，他按照传统配方学习烹制，并正尝试根据日本人口味进行微调。“河粉的魅力在于鱼露的香气和汤底的层次感，我们努力在制作中保留这些特色。”他说。

佐藤介绍，起初许多学生是出于好奇来尝试，但现在已有越来越多人真正爱上了这道越南美食。每天午餐时间，河粉窗口前都会排起长队。

学生Fafa Moroi表示，她最喜欢河粉柔韧爽滑的口感和汤底的香气。“我觉得日本和越南都非常重视高汤风味，两国饮食有不少相似之处。但越南河粉的肉汤和香料风味非常独特，真的很好吃。”

短短几天，越南河粉便迅速成为该校食堂最畅销的菜品之一。校方希望，通过这次活动不仅让学生品尝到越南美食，也鼓励更多人了解越南文化，进而报读越南语专业，更深入地认识这个多彩国家的独特魅力。（完）

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越通社
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