弘扬高棉族传统文化价值





越通社芹苴——5月22日，越南文化、体育与旅游部同芹苴市人民委员会联合举行“保护与弘扬高棉族传统文化价值”会议，旨在提出保护和弘扬高棉族文化特色的具体措施，将其与可持续发展及巩固全民大团结相结合。



越南文化、体育与旅游部副部长郑氏水在会议上表示，此次会议是各部委、地方、科学家、艺人、宗教人士及高棉族同胞代表交流经验、提出符合实际的文化保护与弘扬模式和解决方案的重要平台。她强调，这不仅是一项文化任务，更是一项重要的政治和社会任务，有助于国家可持续发展。



与会代表围绕多个议题展开讨论，包括当前阶段高棉族文化价值的保护与弘扬；推动文化保护与地方旅游、经济发展相结合；以及培养越南南部高棉族文化艺术领域的后备人才等。



芹苴市人民委员会副主席阮氏玉叠表示，当地高棉族文化保护工作取得积极成果，许多传统节庆得到恢复并隆重举办，高棉族同胞的物质和精神生活不断改善。





目前，该市共有120座高棉族南传佛教寺庙，其中克良寺和蝙蝠寺被列为国家级遗迹。她指出，宗教人士、民间艺人及社区有威望人士在向年轻一代传授、保护和传播传统文化价值方面继续发挥着重要作用。未来，芹苴市将继续有效落实民族政策，支持保护高棉族语言、文字和传统艺术。



多位代表建议加强高棉族艺人、艺术家培养；扩大基层文化和文艺活动空间；完善符合实际的支持机制；同时加大对高棉族传统艺术教育机构基础设施和教学条件的投入。与会代表还强调，高棉族寺庙体系在社区生活中发挥着重要作用，不仅是宗教信仰活动场所，更是社区文化空间，有助于保护高棉族语言文字、民间艺术及传统价值。



茶荣大学直属南部高棉语言—文化—艺术与人文学院院长吴梭菲表示，学校目前正重点培养高质量人才，涵盖高棉语师范、高棉语言、高棉文化学及传统乐器表演等特色专业，同时扩大在南部高棉语言、文化与艺术研究和教学方面的国际合作。



据越南文化、体育与旅游部介绍，越南西南部地区目前共有450多座高棉族南传佛教寺庙。多项高棉族文化遗产已被列入国家级非物质文化遗产名录，包括南部高棉族“Dù kê”艺术、“Rô băm”艺术、Oóc Om Bóc节、五音音乐表演艺术、扁米制作技艺以及高棉族民间舞蹈艺术等。



文化体育与旅游部认为，这是当前阶段继续推进高棉族传统文化保护、复原与弘扬工作的重要基础。（完）







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