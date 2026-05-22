文化

弘扬高棉族传统文化价值

5月22日，越南文化、体育与旅游部同芹苴市人民委员会联合举行“保护与弘扬高棉族传统文化价值”会议，旨在提出保护和弘扬高棉族文化特色的具体措施，将其与可持续发展及巩固全民大团结相结合。

越南文化体育与旅游部副部长郑氏水在会议上发表讲话。图自越通社
越南文化体育与旅游部副部长郑氏水在会议上发表讲话。图自越通社



越通社芹苴——5月22日，越南文化、体育与旅游部同芹苴市人民委员会联合举行“保护与弘扬高棉族传统文化价值”会议，旨在提出保护和弘扬高棉族文化特色的具体措施，将其与可持续发展及巩固全民大团结相结合。

越南文化、体育与旅游部副部长郑氏水在会议上表示，此次会议是各部委、地方、科学家、艺人、宗教人士及高棉族同胞代表交流经验、提出符合实际的文化保护与弘扬模式和解决方案的重要平台。她强调，这不仅是一项文化任务，更是一项重要的政治和社会任务，有助于国家可持续发展。

与会代表围绕多个议题展开讨论，包括当前阶段高棉族文化价值的保护与弘扬；推动文化保护与地方旅游、经济发展相结合；以及培养越南南部高棉族文化艺术领域的后备人才等。

芹苴市人民委员会副主席阮氏玉叠表示，当地高棉族文化保护工作取得积极成果，许多传统节庆得到恢复并隆重举办，高棉族同胞的物质和精神生活不断改善。


目前，该市共有120座高棉族南传佛教寺庙，其中克良寺和蝙蝠寺被列为国家级遗迹。她指出，宗教人士、民间艺人及社区有威望人士在向年轻一代传授、保护和传播传统文化价值方面继续发挥着重要作用。未来，芹苴市将继续有效落实民族政策，支持保护高棉族语言、文字和传统艺术。

多位代表建议加强高棉族艺人、艺术家培养；扩大基层文化和文艺活动空间；完善符合实际的支持机制；同时加大对高棉族传统艺术教育机构基础设施和教学条件的投入。与会代表还强调，高棉族寺庙体系在社区生活中发挥着重要作用，不仅是宗教信仰活动场所，更是社区文化空间，有助于保护高棉族语言文字、民间艺术及传统价值。

茶荣大学直属南部高棉语言—文化—艺术与人文学院院长吴梭菲表示，学校目前正重点培养高质量人才，涵盖高棉语师范、高棉语言、高棉文化学及传统乐器表演等特色专业，同时扩大在南部高棉语言、文化与艺术研究和教学方面的国际合作。

据越南文化、体育与旅游部介绍，越南西南部地区目前共有450多座高棉族南传佛教寺庙。多项高棉族文化遗产已被列入国家级非物质文化遗产名录，包括南部高棉族“Dù kê”艺术、“Rô băm”艺术、Oóc Om Bóc节、五音音乐表演艺术、扁米制作技艺以及高棉族民间舞蹈艺术等。

文化体育与旅游部认为，这是当前阶段继续推进高棉族传统文化保护、复原与弘扬工作的重要基础。（完）


组委会向18个集体和23名个人颁发了芹苴市人民委员会主席的奖状，以表彰他们在当地各项活动中的突出表现。图自越通社

2026年军民共庆高棉族传统新年：军民鱼水情深促团结

芹苴市人民委员会副主席阮文启在23日举行的2026年军民共庆高棉族传统新年活动总结会议上表示，2026年军民共庆高棉族传统新年活动由该市武装力量与各厅局、团体及4个乡坊联合举办，取得良好成效。活动内容新额、丰富，贴近人民群众和高棉族同胞的实际生活。

越通社
#越南 #高棉族 #传统文化 #非物质文化遗产 #芹苴 #高棉寺庙 #Dù kê艺术 #Rô băm艺术 #Oóc Om Bóc节 #五音音乐 #民族团结 #文化保护 #南传佛教 #越南西南部 #民族文化 #传统艺术 #文化旅游 #茶荣大学 #高棉语言 #越南文化部
关注 VietnamPlus

相关新闻

组委会向18个集体和23名个人颁发了芹苴市人民委员会主席的奖状，以表彰他们在当地各项活动中的突出表现。图自越通社

2026年军民共庆高棉族传统新年：军民鱼水情深促团结

芹苴市人民委员会副主席阮文启在23日举行的2026年军民共庆高棉族传统新年活动总结会议上表示，2026年军民共庆高棉族传统新年活动由该市武装力量与各厅局、团体及4个乡坊联合举办，取得良好成效。活动内容新额、丰富，贴近人民群众和高棉族同胞的实际生活。

国会民族委员会工作代表团看望并致以高棉族传统新年祝福。图自越通社

民族政策为高棉族同胞地区可持续发展注入动力

近年来，永隆省同步、有效落实各项民族政策，推动该省少数民族地区面貌发生显著变化。各族群众的物质和精神生活水平不断提高，对党和国家方针政策的信心进一步增强，为推动可持续发展和维护民族大团结注入了动力。

芹苴市高棉族同胞参加浴佛仪式。图自越通社

高棉族传统新年：传播文化价值，凝聚社区力量

传统新年（Chôl Chnăm Thmây）是高棉族同胞一年中的最大节日，旨在表达对新的一年风调雨顺、五谷丰登美好的愿望。这也是阖家团圆、凝聚社区力量、保存、传承和发扬高棉族美好风俗的契机。

更多

蟋蟀儿童奖颁奖典礼将今天（5月22日）下午16时30分在河内市阮太学街66号越南美术博物馆举行。

蟋蟀儿童奖：传播儿童文学艺术的生命力

由越南通讯社《体育与文化》报创立的蟋蟀儿童奖，自2020年起每年举办一次，旨在表彰由儿童创作或为儿童而创作的优秀艺术作品。进入第七届——2026年蟋蟀奖继续证明了其作为文学艺术生活中一个权威奖项的生命力。

神田外语大学学生品尝越南河粉。图自越通社

越南河粉征服日本大学生味蕾

据越通社驻东京记者报道，在“体验世界饮食文化”系列活动框架下，日本千叶县神田外语大学自5月18日起连续两周将越南河粉纳入学校午餐菜单，供学生品尝。

越南驻美国大使阮国勇致开幕辞。图自越通社

在美国保护和宣传越南遗产

5月18日，位于美国华盛顿特区的史密森尼学会亚洲艺术博物馆举办了关于越南文化基础设施、艺术保护与遗产的“重新定位越南”专题研讨会。

在祈安庙会表演的一个倍唱节目。图自越通社

激活文化资源：将“潜力”转化为“实力”

越南国会刚批准试点设立以公私合作模式运行的文化艺术基金，体现了文化发展思维的创新。这一政策不仅有助于形成更加灵活、高效的财政机制，也让文化界和艺术从业者对文化市场充满期待——在那里，艺术创意能够得到培育、传播并持续释放价值。

春曲表演节目。图自越通社

民间文化——文化产业发展的“金矿”

越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议指出，文化是国家的“软实力”，也是推动经济社会发展的直接动力。特别是，决议精神提出了一种全新的思路：将包括民间文化在内的文化遗产，不仅视为需要保护和传承的历史记忆，更视为新时代发展文化产业的重要资源。

法国远东学院首席代表菲利普·勒·费勒发表讲话。图自越通社

深化国际合作 共同守护占族文化遗产

5月18日是国际博物馆日，今年的主题是“博物馆：联结世界的桥梁”。为响应这一主题，岘港占族雕刻博物馆与法国远东学院（EFEO）5月18日联合举行文化与科学活动，旨在彰显占族文化遗产价值，并深化两家机构的合作关系，确定今后新合作方向。

掀起全民健康生活新热潮 抓紧推进健康越南建设

掀起全民健康生活新热潮 抓紧推进健康越南建设

越共中央政治局第72-NQ/TW号决议中特别强调了体育运动的重要作用，并将其视为一项突破性举措，推动健康理念从“治病”转向“主动保护和提升健康素养”，如同一把“金钥匙”，助力提升越南的身体素质和健康水平。

谅村——备受国内外游客青睐的社区旅游目的地。图自越通社

谅村——天琴声回荡在翠绿时节之地

坐落于青山脚下的宣光省河江一坊谅村，多年来一直是国内外游客熟悉的旅游目的地。许多人来到这里，只为寻找一个充满浓郁岱依族文化特色的社区旅游空间。这里，传统高脚屋依旧静静地伫立在稻田旁，天琴声在傍晚时分悠然回荡，当地居民的生活也始终保持着原有的宁静与安详。

附图。图自越通社

协调维护健康网络市场环境

为维护健康的网络市场环境，在越韩两国民间交流与文化合作不断深化的背景下，尊重和维护各国文化与历史价值，日益受到两国社会的高度重视。

2025年佛诞大典。图自越通社

佛诞大典将举行15项“体验之旅”系列活动

越南佛教教会中央文化委员会5月16日下午宣布，今年佛历2570年（公历2026年）佛诞大典将在林同省大叻中心举行，预计将吸引数万名僧尼、佛教徒、游客及当地民众参与。

莱州省贡族同胞生活水平日益提升。图自越通社

莱州省贡族同胞生活的崭新色彩

栋栋吊脚楼鳞次栉比，宽阔的水泥路平坦整洁——莱州省芒莫乡的唐牙村如今已经“旧貌换新颜”。贡族同胞在这片莱州各民族聚居的土地上，一边发展经济，一边保护着自己的文化价值。

古宅的古朴之美与庭院空间相融合，营造出一种质朴自然的韵味。图自越通社

福积古村如诗如画的浪漫景致

依偎在乌楼河畔的福积古村已有500多年历史，位于顺化市中心以北约40公里处。这里至今仍完整保留着朴素古雅的风貌，展现出越南北中部传统乡村的独特特色。

优秀艺人阮氏莺。图自越通社

推广东湖民间画制作技艺的“文化大使”

在现代生活的洪流中，当许多传统文化价值面临失传风险时，艺人阮友华及其妻子——优秀艺人阮氏莺依然坚韧地守护并弘扬着东湖民间画制作技艺。这项工艺已被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产名录”。