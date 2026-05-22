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加强越南与俄罗斯防务合作

越通社驻俄罗斯记者报道，5月21日，在莫斯科俄罗斯国防部总部，俄罗斯国防部长安德烈·别洛乌索夫（Andrey Belousov）主持仪式，欢迎越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将及越南国防部高级代表团对俄罗斯进行正式访问，并共同主持越俄第二次海上事务磋商会。

越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将。图自越通社
越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将。图自越通社

越通社河内 ——越通社驻俄罗斯记者报道，5月21日，在莫斯科俄罗斯国防部总部，俄罗斯国防部长安德烈·别洛乌索夫（Andrey Belousov）主持仪式，欢迎越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将及越南国防部高级代表团对俄罗斯进行正式访问，并共同主持越俄第二次海上事务磋商会。

欢迎仪式后，双方举行了会谈。潘文江在会谈中重申，越南历来珍视并铭记俄罗斯历届领导人和人民在越南民族独立斗争及今日的建国卫国事业中给予的真诚、无私的支持与帮助。在俄罗斯国防部的积极配合下，越南国防部已于2025年8月在越南军事历史博物馆的越-苏团结友谊纪念碑正式落成，以感恩曾经帮助越南的苏联军事专家。

潘文江认为，两国高层达成的重要共识为推动和深化两国各领域合作注入了强劲动力，其中防务合作继续被确定为重要支柱。

安德烈·雷莫维奇·别洛乌索夫祝贺潘文江大将获越南国会信任担任政府副总理、国防部长，重申俄方始终支持并愿在符合各自能力和条件的各个新领域，推动与越南国防部的合作。

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越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将欢迎仪式。图自越通社

两位部长一致认为，双边防务关系日益得到巩固和加强，与越俄总体关系中的重要支柱作用相称，在各个领域取得了突出成果，包括：高层交往与各层级接触；各机关单位合作；训练合作；在越俄热带中心框架内的科技研究合作；支持并参与对方举办的国际多边活动；在东盟主导的合作机制（包括东盟防长扩大会议）中密切协调等。

双方一致同意继续协调落实所达成的各项合作共识。其中，重点集中在：有效落实所签署的合作文件；签署新的合作文件；开展经验交流；人道主义排雷、两国军事历史教育与宣传；训练合作；推动越俄热带中心与俄国防部各单位之间的合作等。

潘文江诚挚感谢俄罗斯国防部为越南国防部提供的训练名额，欢迎俄罗斯军人来越学习越南语并参加各学院举办的国际军官培训班。

会谈中，潘文江诚挚邀请俄罗斯国防部领导及国防工业企业参加于2026年12月举行的第三届越南国际防展。

会谈后，双方签署了一些重要文件，为未来合作奠定了坚实基础。

同一天，潘文江一行在胡志明主席雕像前敬献鲜花，并在以胡志明主席命名的广场上种植纪念树，在莫斯科市的无名烈士墓前敬献了花圈。

此前，5月20日，潘文江大将及越南国防部高级代表团看望了越南驻莫斯科大使馆。（完）

越通社
#越南与俄罗斯 #防务合作 #越俄 俄罗斯
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