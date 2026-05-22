“2026莫斯科河内文化日”活动助力深化越俄民间交流

越通社莫斯科——在国际文化对外交流活动框架内，河内市人民委员会与莫斯科市政府联合举办“2026莫斯科河内文化日”艺术演出与展览开幕式，旨在进一步加强越俄两国人民交流，推动越俄传统友好关系发展。
据越通社驻莫斯科记者报道，河内市委副书记、市人民议会主席冯氏红河，莫斯科市对外关系与国际合作局副局长维亚切斯拉夫·马努伊洛夫，越南驻俄罗斯大使馆代表，以及众多旅俄越侨、俄罗斯友人和莫斯科市民出席活动。
冯氏红河在开幕式上表示，此次系列活动旨在向俄罗斯及国际友人传播升龙—河内独特的文化价值，同时进一步巩固两国首都及两国之间的合作基础。
莫斯科市方面，维亚切斯拉夫·马努伊洛夫高度评价延续“2025河内莫斯科日”活动成果，认为“2026莫斯科河内文化日”再次展现了两国首都之间卓有成效的合作，同时也帮助俄罗斯民众更深入了解越南国家与人民。
本次活动的亮点是“国子监——越南第一所国学学校（1076－2026）”主题展览，通过丰富内容再现越南国学的发展历程以及升龙—河内深厚的文化底蕴。展览同时通过传统手工艺品及特色文化体验活动，介绍越南国家形象与人民风貌。
俄罗斯科学院越南与东盟研究中心高级研究员叶莲娜·皮尔茨娜表示，该展览有助于俄罗斯公众，尤其是年轻人，更深入了解越南丰富多彩且独具特色的文化。
除展览外，“河内——千年之声”艺术演出也为莫斯科观众带来了融合传统与现代的精彩节目，包括筹曲、盲艺唱曲、嘲剧、筹文曲等越南传统艺术形式，以及民族乐器演奏。
越南人民艺术家、河内嘲剧院院长秋玄表示，此次活动为河内艺术家向国际友人传播越南文化提供了良好契机，有助于推广富有传统底蕴与创新精神的越南国家形象。
“2026莫斯科河内文化日”活动圆满落幕，给观众留下深刻印象，并为推动越俄两国在文化、教育、旅游及民间交流等领域合作作出积极贡献，继续巩固和培育两国传统友谊。（完）
俄越文化中心——为新职业机会插上翅膀
设在在圣彼得堡的赫尔岑国立师范大学的俄越文化中心经过近一年的运作，活动日益扩大，已成为文化推广促进项目的可靠地址。