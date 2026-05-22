越通社河内 ——题为“在后量子与人工智能时代守护数字未来”的越南信息安全会议（Vietnam Security Summit 2026）5月22日在河内举行。



公安部网络安全与高科技犯罪预防局、国家网络安全协会、国防部网络空间作战司令部、国内外技术专家及网络安全企业等代表参加会议。



本次会议旨在为管理机构、组织、企业和技术专家搭建一个论坛，共同探讨措施，在人工智能和后量子时代保护数据、确保数字基础设施安全以及增强网络安全威胁抵御能力。会议旨在促进合作、分享经验、更新先进网络安全趋势与解决方案，为保护数字经济和建设可持续的数字世界作出贡献。



公安部网络安全与高科技犯罪预防局副局长阮宏君大校在活动上表示，数字化转型正强劲推进，数字技术成为社会运行的基础。然而，网络攻击活动日益狡猾。网络犯罪分子开始利用人工智能实施诈骗，造成严重后果，直接影响财产安全、生产经营活动以及社会对数字环境的信任。



量子技术的快速发展将对传统安全系统构成新挑战。各机关、组织和企业需要进一步提高对网络安全保障工作的认识，主动投资技术、人力资源和风险管理能力，同时加强与职能机构的协调，以便从源头及早防范、发现和处理风险。此外，需要更积极地推动建设主动、同步、可持续的国家网络安全生态系统。



越南国防部网络空间作战司令部副司令阮松兴少将分享说，当前网络攻击的形式在规模和狡猾程度上都发生了巨大变化。如果说以前的攻击主要是为了单点破坏或小额牟利，那么现在许多网络攻击组织开始利用人工智能、零日漏洞，攻击供应链。值得注意的是，许多攻击的目标不仅仅是窃取数据，而是指向中断关键服务、夺取系统控制权、破坏运行基础设施并造成社会信任缺失。

阮松兴少将强调，有必要在企业与国家机构之间建立紧密合作关系，推动早期预警、风险信息分享、事件响应协作，并定期组织作战演练。



2026年越南信息安全会议包括一场主题为“在后量子与人工智能时代守护数字未来”的全体会议，以及三场聚焦越南数字基础设施核心问题的专题讨论。在活动框架内，还举办了网络安全技术展，吸引了国内外超过40家安全方案供应商参与。（完）