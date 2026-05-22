“500天昼夜战役”：在老挝两省搜寻归宿28具烈士遗骸

越通社河内——5月21日，广治省烈士遗骸寻找归宿和身份确认指导委员会举行仪式，迎接省军事指挥部政治处所属584号队和589号队圆满完成2025-2026年旱季在老挝的任务并归国。



在2025-2026年旱季期间，得益于前期扎实的准备工作，并在老方的积极支持与协助下，584队和589队在老挝沙湾拿吉省和甘蒙省境内开展了深入的勘察与信息搜集工作，共搜寻和迁葬了28具烈士遗骸。这一成果为高效落实越南政府发起的“推进烈士遗骸收迁和确认身份500昼夜战役”做出了重要贡献；同时有助于彰显国家对为祖国独立自由而英勇牺牲的烈士所肩负的责任与谢意，传承了“饮水思源”的民族传统美德。



广治省军事指挥部政委张曰海大校在仪式上致辞，对584队和589队全体工作人员在2025-2026年旱季展现出的高度责任心及取得的显著成效给予充分肯定和表彰。



张曰海大校同时要求各单位迅速稳定各方面工作，认真总结任务经验；扎实落实好各项体制政策；及时对成绩突出的集体和个人给予表彰和奖励；为2026-2027年旱季烈士遗骸搜寻迁葬任务做好准备。



值此机会，第四军区烈士遗骸寻找归宿和身份确认指导委员会，广治省指导委员会、省军事指挥部及广治省内务厅向584队和589队工作人员赠送了多份慰问品以示鼓励。（完）



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