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越共中央总书记、国家主席：为美国高科技集团在越投资创造便利条件

越共中央总书记、国家主席苏林22日下午在河内会见了亚马逊首席全球事务与法务官戴维-扎波尔斯基（David Zapolsky）一行。

越共中央总书记、国家主席苏林会见亚马逊首席全球事务与法务官戴维-扎波尔斯基。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林会见亚马逊首席全球事务与法务官戴维-扎波尔斯基。图自越通社

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林22日下午在河内会见了亚马逊首席全球事务与法务官戴维-扎波尔斯基（David Zapolsky）一行。

苏林对亚马逊领导访问越南表示欢迎，对该集团近期所取得的发展成就表示祝贺。苏林高度评价了亚马逊过去几年在越南的投资与经营成果，认为这为越南的发展以及越美关系做出了积极贡献。

苏林重申，越南将美国视为具有极其重要意义的战略伙伴之一，并希望两国合作继续朝着全面战略伙伴关系的方向纵深发展。其中，经济、贸易与投资合作继续作为核心驱动力，科学技术合作则成为两国关系的新突破口。

苏林强调，越南正在加速完善透明的法律环境，高度重视保护知识产权，并本着“倡导发展”的精神，为高科技企业的投资与经营创造便利条件，以此紧密配合以科学技术为基石的发展模式转型。

苏林申明，越南高度重视并愿在利益共享的基础上，为美国高科技集团在越投资兴业创造便利条件，从而为双边关系发展做出贡献，为两国人民和企业带来切实利益。

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会见现场。图自越通社

苏林建议亚马逊进一步发挥自身潜力和在越投资经营的积极成果，继续作为越南落实关于科学技术、创新转型和数字化转型突破的第57号决议的重要伙伴，在数据基础设施、人工智能（AI）技术以及越南高质量人力资源培训等领域做出切实贡献。

戴维-扎波尔斯基先生高兴地分享了亚马逊集团在越南所开展的合作与经营成果。他强调，越南有潜力成为该地区科技领先的国家，在亚马逊拥有传统优势的云计算、人工智能（AI）以及大数据等领域上，双方有着广阔的合作空间。

戴维-扎波尔斯基对越南党和国家领导人在过去十年中，对亚马逊在越投资经营活动给予的关心与支持表示衷心感谢，并对越南凭借非常具体的发展目标、路线和政策所展现出的发展潜力表达了坚定信心。

亚马逊领导还强调了该集团在越长期投资的承诺，愿与越南同行，共同推进数字基础设施建设和人力资源培训，为助力越南实现各项经济社会发展目标做出贡献。（完）

越通社
#越共中央总书记、国家主席苏林 #亚马逊 #经济社会发展目标 #数字基础设施
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