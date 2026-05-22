经济

越南——2026-2035年阶段投资者首选目的地

总部设在美国的物流专网Morethanshipping.com21日刊登文章评价称，越南正在悄然深入推进各项改革，并且成为2026—2035年阶段投资者首选目的地。

海防国际集装箱港出口货物的装卸活动。图自越通社
海防国际集装箱港出口货物的装卸活动。图自越通社

越通社河内——总部设在美国的物流专网Morethanshipping.com21日刊登文章评价称，越南正在悄然深入推进各项改革，并且成为2026—2035年阶段投资者首选目的地。

文章指出，越南位于东西向航线（连接美洲、中东、印度和欧洲）、南北向航线（连接中国与东南亚）等区域重要海运航线的战略位置，因此成为国际贸易的重要门户。截至2022年1月，越南拥有约3200公里海岸线和114个海港，其中包括多个深水港，借此在物流和进出口方面具备显著优势。此外，越南许多工厂由中国和韩国企业投建，也有助于增强与现有供应链的衔接能力，同时有利于标准、流程及产品信息的转移。

文章同时还指出了越南构建理想投资环境的关键因素。首先，2025年尽管面临全球性挑战和遭受自然灾害，越南经济仍保持强劲增长，增速达8.02%，发展前景广阔。这一增长势头持续吸引外国直接投资资金流入。对于有意实现亚洲业务布局多元化、进军越南及南亚市场，在中国开展业务，充分利用各项自贸协定以及越南制造业优势及市场机遇的企业而言，越南已成为极具吸引力的投资目的地。

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物流专网Morethanshipping.com21日刊登的文章。图自越通社

另一个重要推动因素是越美贸易关系，以及双边贸易协定、普通优惠制（GSP）等贸易优惠政策。目前，许多企业将越南视为在亚洲开展下游制造、组装和服务业务时更为安全的投资选择，或作为现有投资布局的重要补充。

此外，越南正进入发展进程中的关键阶段，在追求雄心勃勃增长目标的同时，推动区域经济结构调整。越南政府正优先推动高附加值增长，加大对未来的投资力度，加快工业升级进程等。

2026年也是越南2021—2030年阶段发展战略实施过程中的关键阶段，重点聚焦高质量增长、数字化转型和可持续发展。越南优先发展战略性产业和高科技产业（电子、数字技术、汽车、铁路和造船），同时推动半导体、机器人、自动化和人工智能等新兴产业发展。越南力争到2030年成为东南亚第二大电子商务市场，并逐步向知识、创新驱动型经济转型。

在越南受到众多投资与贸易主体青睐的诸多原因中，Morethanshipping.com特别强调了越南的两个优势，即“稳定的政治环境”和“强大的增长动力”。文章认为，越南拥有稳定的政府、稳定的经济发展愿景、合理的政策调控机制、较低的投资门槛，以及相比同类市场更具吸引力的优惠政策。

此外，越南还设定了国内生产总值（GDP）年均增长率保持在8%以上，2026—2030年期间达10%以上，2030年人均收入提高至约8500美元，到2050年提高至38000美元等雄心勃勃的发展目标。（完）

越通社
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