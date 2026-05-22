越南——2026-2035年阶段投资者首选目的地

越通社河内——总部设在美国的物流专网Morethanshipping.com21日刊登文章评价称，越南正在悄然深入推进各项改革，并且成为2026—2035年阶段投资者首选目的地。
文章指出，越南位于东西向航线（连接美洲、中东、印度和欧洲）、南北向航线（连接中国与东南亚）等区域重要海运航线的战略位置，因此成为国际贸易的重要门户。截至2022年1月，越南拥有约3200公里海岸线和114个海港，其中包括多个深水港，借此在物流和进出口方面具备显著优势。此外，越南许多工厂由中国和韩国企业投建，也有助于增强与现有供应链的衔接能力，同时有利于标准、流程及产品信息的转移。
文章同时还指出了越南构建理想投资环境的关键因素。首先，2025年尽管面临全球性挑战和遭受自然灾害，越南经济仍保持强劲增长，增速达8.02%，发展前景广阔。这一增长势头持续吸引外国直接投资资金流入。对于有意实现亚洲业务布局多元化、进军越南及南亚市场，在中国开展业务，充分利用各项自贸协定以及越南制造业优势及市场机遇的企业而言，越南已成为极具吸引力的投资目的地。
另一个重要推动因素是越美贸易关系，以及双边贸易协定、普通优惠制（GSP）等贸易优惠政策。目前，许多企业将越南视为在亚洲开展下游制造、组装和服务业务时更为安全的投资选择，或作为现有投资布局的重要补充。
此外，越南正进入发展进程中的关键阶段，在追求雄心勃勃增长目标的同时，推动区域经济结构调整。越南政府正优先推动高附加值增长，加大对未来的投资力度，加快工业升级进程等。
2026年也是越南2021—2030年阶段发展战略实施过程中的关键阶段，重点聚焦高质量增长、数字化转型和可持续发展。越南优先发展战略性产业和高科技产业（电子、数字技术、汽车、铁路和造船），同时推动半导体、机器人、自动化和人工智能等新兴产业发展。越南力争到2030年成为东南亚第二大电子商务市场，并逐步向知识、创新驱动型经济转型。
在越南受到众多投资与贸易主体青睐的诸多原因中，Morethanshipping.com特别强调了越南的两个优势，即“稳定的政治环境”和“强大的增长动力”。文章认为，越南拥有稳定的政府、稳定的经济发展愿景、合理的政策调控机制、较低的投资门槛，以及相比同类市场更具吸引力的优惠政策。
此外，越南还设定了国内生产总值（GDP）年均增长率保持在8%以上，2026—2030年期间达10%以上，2030年人均收入提高至约8500美元，到2050年提高至38000美元等雄心勃勃的发展目标。（完）
2026年第一季度流入越南的外资注册总额同比增长42.9%
截至2026年3月31日，包括新批注册资金、追加资金以及外国投资者出资和购股股份等流入越南的外国注册投资总额达到152亿美元，同比增长42.9%。