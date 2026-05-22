经济

富国岛开通往返中国香港直飞航线

5月22日，太阳富国航空公司正式开通中国香港特别行政区至越南富国岛直飞航线。该航线初期开通每周5班，并计划未来增加航班频次，以进一步促进双方旅游合作。

富国岛开通往返中国香港直飞航线。图自越通社
富国岛开通往返中国香港直飞航线。图自越通社

越通社河内——5月22日，太阳富国航空公司（Sun PhuQuoc Airways，SPA）正式开通中国香港特别行政区至越南富国岛直飞航线。该航线初期开通每周5班，并计划未来增加航班频次，以进一步促进双方旅游合作。

越通社驻香港记者报道，SPA此前已举办研讨会，介绍双方在航空领域乃至旅游领域的潜力、空间及合作机遇。该公司经营部副主任吕永南表示，SPA的成立为富国岛的度假生态系统拼上了"最后一块拼图"，有助于向国际游客推介越南这一著名旅游目的地。

除了国内客源外，包括香港在内的东北亚地区也是越南各航空公司、尤其是SPA的重要市场之一。因此，这条直飞航线的开通有望加强双方联系，促进文化和旅游合作。

SPA驻香港代表Justin Liu接受越通社记者采访时强调，直飞航线的开通将有助于吸引更多来自香港、深圳以及中国广东-香港-澳门大湾区周边地区的游客、商人和投资者来到越南游览风景或寻找合作与投资机会，并为各方开辟更多合作机遇。

目前，SPA将开通富国岛-香港直飞航线，初期运营频次为每周5班，之后预计增至每周7班，今后有望提升至每周14班。（完）

越通社
#富国岛 #中国 #香港 #直飞航线 越南
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