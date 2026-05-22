富国岛开通往返中国香港直飞航线

越通社河内——5月22日，太阳富国航空公司（Sun PhuQuoc Airways，SPA）正式开通中国香港特别行政区至越南富国岛直飞航线。该航线初期开通每周5班，并计划未来增加航班频次，以进一步促进双方旅游合作。



越通社驻香港记者报道，SPA此前已举办研讨会，介绍双方在航空领域乃至旅游领域的潜力、空间及合作机遇。该公司经营部副主任吕永南表示，SPA的成立为富国岛的度假生态系统拼上了"最后一块拼图"，有助于向国际游客推介越南这一著名旅游目的地。



除了国内客源外，包括香港在内的东北亚地区也是越南各航空公司、尤其是SPA的重要市场之一。因此，这条直飞航线的开通有望加强双方联系，促进文化和旅游合作。



SPA驻香港代表Justin Liu接受越通社记者采访时强调，直飞航线的开通将有助于吸引更多来自香港、深圳以及中国广东-香港-澳门大湾区周边地区的游客、商人和投资者来到越南游览风景或寻找合作与投资机会，并为各方开辟更多合作机遇。



目前，SPA将开通富国岛-香港直飞航线，初期运营频次为每周5班，之后预计增至每周7班，今后有望提升至每周14班。（完）

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