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越南首次公布私营经济效率指数

于2025年5月15日发布的《2025年越南私营经济报告》，首次推出“私营经济效率指数”（Business Performance Index - BPI）。该指数是一项试点评估工具，旨在量化各省级私营经济部门的运行效率。

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#行政改革 #运行效益 #执法 #私营经济 #68号决议
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从决议到实践

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资料图。图自congly.vn

填补中小企业数字安全“洼地”

越南目前共有约80万家企业，其中大多数为微型企业和家族企业。中小企业占企业总数的97%至98%，对国内生产总值（GDP）贡献约20%，并创造了私营经济领域80%的就业岗位。这一群体在维持生产经营、创造就业机会以及加强社会保障方面起着举足轻重的作用。

北宁省出口服装生产线。图自越通社

行政审批制度改革成效显著 海外侨胞投资者信心大增

越共中央政治局2025年5月4日签发关于发展私营经济部门的第68-NQ/TW号决议落地实施一年后，企业界和海外侨胞已经感受到积极信号，尤其是在政策思维方面的转变。私营经济部门日益被视为经济体的重要驱动力。

胡志明市继续确定保持全国经济龙头地位的目标。图自越通社

发挥国有企业和民营企业互补作用

关于发展私营经济的第68-NQ/TW号决议和关于继续革新、提高国有经济效率的第79-NQ/TW号决议，对胡志明市乃至越南的增长模式提出了新要求。

图自 iStock

越南批准实施“至2030年培养万名首席执行官”计划

越南政府总理近日签发第525/QĐ-TTg号决定，批准实施“至2030年培养万名首席执行官”计划(以下简称《 计划》)，旨在提升私营经济治理能力，更好满足国际一体化以及数字化转型、绿色转型的发展要求。

第68号与第79号决议：激活发展动能，汇聚合力实现突破

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不到一年时间，越共中央政治局颁布两项具有里程碑意义的经济决策。从关于私营经济的第68号决议，到关于国家经济的第79号决议，一个明确的一致信息得以确立：这不是两种对立的力量，而是两大重要资源，相互协同、共振发力，共同推动新时代的突破性发展。

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到2030年，确保公民和企业能够获得便捷、快速、安全的数字服务

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《2026-2030年人口数据、身份识别和电子认证发展计划（展望至2035年）（简称第6号计划）》的总体目标是促进人口数据、身份识别和电子认证在各领域的强有力、全面和广泛​​发展和应用，以推动国家数字化转型，并有效服务于数字政府、数字经济和数字社会三大支柱。到2030年，该计划的核心平台和工具将全部建成，确保公民和企业能够便捷、快速、安全地使用数字服务，不受行政区划限制，无需依赖纸质文件和繁琐的行政程序。

河内力争到2035年建成一座绿色、智慧、现代化的城市

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根据近期批准的第2512/QD-UBND号决定，《首都河内百年远景总体规划》分为四个发展阶段，分别至2035年、2045年、2065年和2085年。该规划的主要目标之一是将河内建设成为一座绿色、智慧、现代化的城市，一个在亚太地区占据重要地位的创新、金融、教育、医疗和研发中心。

E10生物燃料的一些优势

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越南国家能源工业集团（Petrovietnam）旗下的越南石油公司（PV OIL）于2026年5月15日起在其整个系统内销售E10生物燃料。在向绿色能源转型的过程中，E10生物燃料有望成为减少排放、助力环境保护的重要措施。

2026年4月：越南对外投资额达7.139亿美元

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越南对外投资总额（包括新增和调整后的资本）达7.139亿美元，较去年同期增长2.3倍。其中：电力、燃气、热水、蒸汽和空调的生产和分销投资达1.638亿美元，占总投资的22.9%；建筑业投资达1.53亿美元，占21.4%；运输和仓储业投资达1.492亿美元，占20.9%。

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