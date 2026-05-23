科技

越南颁发战略性科技专业学者奖学金政策

越南政府日前颁布了关于基础科学、关键技术及战略技术学者奖学金政策的第179/2026/NĐ-CP号议定，旨在吸引、培养并发展高素质人力资源，以满足国家新发展阶段的新要求。

胡志明市国家大学下属理工大学学生进行高新技术应用实践操作。图自越通社
胡志明市国家大学下属理工大学学生进行高新技术应用实践操作。图自越通社

越通社河内——越南政府日前颁布了关于基础科学、关键技术及战略技术学者奖学金政策的第179/2026/NĐ-CP号议定，旨在吸引、培养并发展高素质人力资源，以满足国家新发展阶段的新要求。

根据规定，奖学金的授予对象包括正在接受基础科学、关键技术和战略技术专业的本科、工程师、硕士和博士教育的越南公民。该政策也适用于各教育培训机构，以及与奖学金管理和实施相关的组织和个人。

享受奖学金政策的专业目录包括15个重点学科领域，如生物学、数学、统计学、材料科学、地球科学、计算机科学、信息技术、机械工程、电气—电子与通信工程、化学工程、材料与冶金及环境工程、工程物理、地质工程、采矿工程以及土木工程。这些领域均被视为在国家科技发展与创新中发挥基础性战略性作用。

关于奖学金标准，人才培养课程学生每月可获得550万越盾奖学金，半导体芯片及基础科学专业学生每月可获得420万越盾，关键技术与战略技术专业学生每月可获得370万越盾。硕士研究生的奖学金标准根据专业类别和培养项目不同，每月在550万至740万越盾之间浮动。博士研究生每月可获得740万至840万越盾的奖学金。

根据规定，本科生每年最高可享受10个月的奖学金，硕士研究生和博士研究生每年可享受12个月的奖学金。奖学金总发放期限与各培养课程的标准学制相对应。

该议定强调，奖学金的评审发放必须公开透明，确保精准对象，教育培训机构应利用已有数据，不得要求学生额外提交材料，也不得增加行政手续。

该议定自2026年7月15日起生效。奖学金政策适用于自2025年起入学的在读人员；奖学金发放时间自2026年9月1日起计算。（完）

会议场景 图自越通社

苏林：量子技术发展必须上升为国家战略层面

越共中央总书记、国家主席苏林在5月21日上午举行的中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会常务会议上强调，要以国家战略高度制定和完善“研究、应用与发展量子技术服务经济社会发展及国防安全”方案，将其与科技自主、自主创新能力提升、国家长期竞争力增强以及数字安全和数字主权保障紧密结合。

越通社
#越南 #战略性科技 #专业学者 #奖学金 #政策 越南
关注 VietnamPlus

从决议到实践

数字化转型

相关新闻

更多

范文哈先生制造的“播种机器人”已远销全球15个国家。图自sggp.org.vn

“泥腿子发明家”与走向世界的渴望

在海防市新岐乡（原海阳省四岐县）微风吹拂的田野间，范文哈先生的“哈发明家”名字早已成为当地农家智慧与坚韧毅力的代名词。他虽无工程师文凭，学历是初中肄业（初中二年级），但这位生于1972年的农民却撼动了整个农业机械界。

越南国防部网络空间作战司令部副司令阮松兴少将在会议上发表讲话。图自越通社

在后量子与人工智能时代守护数字未来

题为“在后量子与人工智能时代守护数字未来”的越南信息安全会议（Vietnam Security Summit 2026）5月22日在河内举行，旨在为管理机构、组织、企业和技术专家搭建一个论坛，共同探讨措施，在人工智能和后量子时代保护数据、确保数字基础设施安全以及增强网络安全威胁抵御能力。

数字转型中心（庆和省科技厅）的工程师负责设备维护工作。图自越通社

完善数字体制基础设施

在立法与执法过程中建设法律大数据库并大力推进人工智能（AI）应用，被确定为促进司法改革并完善法律制度的必要举措，旨在贯彻落实越南中央政治局第66/NQ-TW号决议和第57/NQ-TW号决议的精神。

附图。图自越通社

对数字内容侵权盗版行为“零容忍”

越南正步入一场坚决取缔侵犯知识产权乱象的决战，其中数字内容领域沦为“重灾区”。在这一领域，侵犯版权的行为公开蔓延，不仅规模庞大，且手段日益精细复杂。

一个智慧城市的效果图。图自越通社

智慧城市建设：驱动经济增长的新引擎

当前，智慧城市建设被视为提高劳动生产率、拓展经济空间、推动国家数字化转型以及实现经济双位数增长目标的重要驱动力之一。该模式不仅局限于技术的应用，更被寄予厚望能催生全新的治理模式、优化资源配置，并形成基于数据与创新创业的“增长极”。

胡志明市创新创业中心。图自政府门户网站

胡志明市首次跻身全球新创生态系统百强行列

据全球初创研究机构（ StartupBlink ）发布的《2026年全球新创生态系指数》报告，胡志明市的排名比 2025 年上升了 12 位，位居第 98 位，首次跻身全球创业生态系统前 100 名。这是胡志明市在 StartupBlink 排行榜上的最高排名，帮助该市提前4年实现进入全球新创百强行列的目标。

岘港正逐步为新技术模式建设受控的试验空间。图自越通社

突破瓶颈 打造大型科技企业

近年来，越南科技企业规模持续壮大，对经济增长的贡献日益显著。嗯 近年来，越南科技企业规模持续壮大，对经济增长的贡献日益显著。

实现数字经济突破的“金钥匙”

实现数字经济突破的“金钥匙”

在对发展空间进行合并与重组后，岘港市如今正迎来诸多新的机遇与发展空间。该市已确立目标，力争到2030年将数字经济占全市GRDP的比重提升至35%至40%，高于全国平均水平。其中，建设和发展知识分子队伍正是实现岘港市各项发展目标的“关键”任务之一。

使用无人机（drone）喷洒农药。图自越通社

加密国家—院校—企业三方联动 破解科技成果转化难题

越共中央总书记、国家主席苏林在河内国家大学建校120周年纪念典礼上强调，河内国家大学必须率先落实党的各项战略性决议，集中解决国家重大课题，特别是战略技术、核心技术、源头技术以及具有越南品牌的科技产品相关课题。

VinFast电动车充电桩系统已同步安装于103医院CT1公寓楼院内区域，随时准备满足居民的充电需求。图自越通社

掌握越南电动车技术“主动权”

为掌握越南电动车技术的“主动权”，推动电动车生产与使用，不仅契合能源转型的必然趋势，更是越南抢占核心技术制高点的重要抓手。其中，提升本土化率被视为助力国内企业深度融入全球供应链、实现未来能源自主的“关键钥匙”。

第21届亚澳畜牧科学大会的官方网站（图片截图）

越南将主办第21届亚澳畜牧科学大会

据越南畜牧协会（AHAV）消息，越南将正式主办第21届亚澳畜牧科学大会（AAAP 21）。这是一项大型国际活动，标志着自2008年越南首次成功举办该论坛以来，历时18年迎来的又一重要里程碑。本届大会将于2026年10月28日至31日在河内举行。

越南驻法国大使郑德海与越法全球互联协会成员合影。图自越通社

越法全球互联协会正式亮相

当地时间5月16日下午，越法全球互联协会在法国正式亮相，其目标是连接在法和欧洲的越南知识分子、专家和企业家社群，推动在技术、创新及人工智能等领域的合作。