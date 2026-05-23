从传统到数字化：越南商品提质升级之路

越通社河内——多年来，“越南人优先使用越南货”运动为促进国内消费、支持本土企业发展作出了重要贡献。

过去，该运动主要通过线下宣传、展销会、博览会以及传统分销体系开展；如今，数字化环境正为越南商品打开接触消费者的新空间。这不仅有助于更广泛地推广产品，也进一步提升了越南商品在市场上的价值与竞争力。

越南商品“讲故事”：征服国内市场的新路径

越南电子商务正进入爆发式增长阶段，成为数字经济的重要增长动力之一。预计到2025年，越南电商市场规模将达到320亿美元，占商品和服务零售总收入近12%，年均增长率保持在20%以上，位居东南亚地区前列。

这一发展不仅得益于日益完善的技术基础设施，也源于消费行为的明显变化——消费者更加倾向于线上购物、无现金支付，以及从单纯购买商品转向关注产品背后的故事与体验。实践表明，直播带货、短视频和产品体验内容正成为高效的推广工具，尤其适用于地方特色产品。

2026年富寿省雄王展销会期间举办的直播活动，以及近日由嘉莱省工贸厅联合电子商务与数字技术发展中心（eComDX）、工贸部电子商务与数字经济局举办的嘉莱农产品直播推广活动，都取得了明显成效：仅数小时直播便成交数千笔订单。

嘉莱省工贸厅副厅长阮廷柯表示，在当前数字经济背景下，直播已不仅仅是一种娱乐工具，而是解决农产品销售难题的“战略武器”。

自2026年2月起，由国内市场管理与开发局在河内还剑郡场钱街62号推出的“越南商品活力”展示与直播空间，也是这一模式的典型案例。通过5次举办，“越南商品活力”活动已成功推广并销售数千笔订单，逐渐成为弘扬越南商品价值、特色与品质的文化平台。其中，第1场直播（2月5日至7日）成交1020笔订单；第2场直播于3月8日举行，仅3小时便完成近500笔订单。

可以看到，直播模式的亮点在于：每件商品都被置于特定的文化与地域背景之中。消费者看到的不仅是一件商品，更能了解其背后的产地、人物与传统价值。当产品通过真实故事被讲述时，其价值已不仅停留在价格层面，而上升为文化价值与民族自豪感。

越南工贸部国内市场管理与开发局举办供需对接活动，传播对越南商品的热爱。图片来源：人民军队报

推动电子商务发展，拓宽越南商品销路

预计未来几年，越南将成为地区最大的零售市场之一，到2030年电子商务规模有望达到500亿美元，并继续保持区域内较快增长速度。

然而，机遇总是伴随着挑战。国内市场管理与开发局局长陈友灵表示，尽管越南商品的质量和设计不断提升，但许多地方特色产品仍缺乏有效宣传，市场触达能力有限。

未来，为实现2026年商品零售总额和消费服务收入增长13%至15%的目标，陈友灵表示，工贸部将重点推进：完善市场发展政策、巩固商业基础设施、实施消费刺激计划以及加强市场监管。特别是，与电子商务和线上销售相结合的贸易促进活动将继续得到加强，以拓宽销售渠道，让越南商品更加贴近消费者。值得关注的是，“越南商品活力”展示与直播空间将在2026年每两周举办一次，每次持续3至5天，并配套开展灵活多样的系列活动，为市场创造新亮点，吸引消费者和游客关注。

可以看出，如今消费者不仅支持越南商品，更主动传播“使用越南货”的理念，将其视为一种有意识的消费选择。企业也需要明确核心原则：“越南人使用越南货”的目标首先应服务于人民、生活质量和人文价值，而不能被简单化为单纯追求利润。只有将消费者利益放在首位，不断提升产品质量，越南商品才能真正赢得市场，实现长期发展。

在全球经济不确定性加剧的背景下，国内市场正日益成为经济增长的重要支柱。推动电子商务发展，将有助于拓宽销售渠道、刺激消费并提升越南企业的竞争力。（完）