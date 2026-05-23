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越中旅游合作迎来巨大机遇

越通社驻中国记者报道，丽江古城和玉龙雪山正成为深受越南游客欢迎的两大热门旅游目的地，同时也为越南与中国云南省敞开旅游合作大门。

丽江古城正成为深受越南游客欢迎的热门旅游目的地。图自互联网
丽江古城正成为深受越南游客欢迎的热门旅游目的地。图自互联网

越通社北京——越通社驻中国记者报道，丽江古城和玉龙雪山正成为深受越南游客欢迎的两大热门旅游目的地，同时也为越南与中国云南省敞开旅游合作大门。

玉龙雪山位于云南省丽江市，主峰扇子陡海拔 5596 米，是北半球最近赤道终年积雪的山脉。这座雪山不仅以其雄伟壮丽的自然景观而著称，同时对纳西族人民具有神圣意义，被视为生命力、力量与社区精神的象征。

除了玉龙雪山之外，丽江古城也是一个不可错过的历史文化目的地。这座拥有800多年历史的古镇静静地坐落在玉龙雪山脚下，并被誉为中国四大古城之一。丽江古城古朴典雅，其建筑风格融合了汉族、藏族、白族等多民族特色，极具吸引力。

越南游客在游览玉龙雪山和丽江古城时喜爱的活动包括漫步森林，身着民族服饰体验当地文化，学习民歌民舞，了解纳西族非物质文化遗产——东巴图画象形文字，以及探索当地文明历史和人与自然和谐共生的关系。

丽江玉龙雪山旅游景区市场营销中心主任和程红对越南与云南旅游合作潜力做出评价时表示，“云南与越南的旅游合作，可以说是不同地理区域与丰富民间文化的结合，双方旅游资源各具特色、优势互补。越南拥有众多世界自然遗产，令云南游客深深向往。与此同时，云南独特的民族风俗习惯也吸引着大量越南游客的关注。无论是丽江古城这样的历史文化街区，还是越南胡志明市那些充满岁月痕迹的老街小巷，都是深受两地游客喜爱的打卡胜地。这为双方进一步拓展旅游合作，深化文化交流以及加强旅游产业互联互通提供了良好机遇。”

越南游客黎氏水银（Lê Thị Thủy Ngân）分享道：越南游客黎氏水银分享道，“这是我第一次来到玉龙雪山，感到非常兴奋和感动。在炎热的夏季，能够亲眼看到皑皑白雪、如诗如画的山水风光，并了解这座山对纳西族人民的神圣意义，真是一段非常特别的体验。”

凭借雄伟壮丽的自然风光、丰富多彩的民族文化以及独具特色的体验活动，玉龙雪山和丽江古城正逐渐成为深受越南游客青睐的热门旅游目的地。与此同时，这也为推动越南与云南之间旅游合作向前发展提供重要契机，有助于进一步加强双方的人文交流，促进经济与旅游发展，并增进两地人民之间的了解和友谊等。（完）

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