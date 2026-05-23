越俄促进海洋领域合作 签署2026-2030年合作计划

越通社河内——在对俄罗斯联邦进行正式访问期间，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将于5月22日在莫斯科与俄罗斯总统助理、海事委员会主席帕特鲁舍夫大将共同主持第二次越俄海洋领域磋商会议，并签署《2026-2030年海洋领域合作计划》。



潘文江在会上强调，越南始终高度重视俄罗斯作为海洋强国的地位。他表示，越南国防部希望继续促进与俄罗斯联邦海事委员会的合作关系朝着更加务实、高效和全面的方向发展。



帕特鲁舍夫评价认为，海洋合作正成为深化越俄全面战略伙伴关系的重要亮点之一。他指出，在两国都高度重视海洋经济发展、海洋研究和海上安全保障的背景下，双方在该领域仍拥有巨大合作潜力。



双方一致认为，自首次磋商在越南举行以来，双边海洋合作已在海军合作、造船工业、海运、海洋科研及人才培养等多个领域取得积极成果。双方特别强调越俄热带中心框架下的科研合作成果，尤其是在海洋资源研究、海岛环境、海洋生态系统保护与恢复等领域。



人才培养，特别是海军干部培训，继续被视为两国长期且具有战略意义的重要合作领域。



在此基础上，双方同意继续加强协调落实已签署协议，重点推进海军合作、扩大海洋科研、发展海运以及加强专业人才培训等关键领域合作。值此机会，双方签署并交换了《2026-2030年越俄海洋领域合作计划》，为未来几年双边合作构建新框架。



潘文江会见俄联邦安全会议秘书绍伊古



同日，潘文江还会见了俄罗斯联邦安全会议秘书谢尔盖·绍伊古大将。潘文江高度评价越俄传统友谊与全面战略伙伴关系在多个领域取得积极发展，其中国防合作和能源—油气合作继续发挥重要支柱作用。



绍伊古表示，俄罗斯始终将越南视为亚太地区优先合作伙伴，希望两国继续有效落实高层达成的各项协议，以巩固战略互信并扩大双边防务合作。



双方还就深化国防合作交换意见，重点涉及培训、技术转让、科研、人道主义排雷及军事历史教育等领域。



访问期间，越南国防部高级代表团还参观了俄罗斯战术导弹集团公司及莫斯科一家造船企业，进一步了解俄罗斯国防工业和造船工业能力。（完）



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